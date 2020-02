Orban n-a prea avut ce promite, in vizita la Ford. Drumurile pe care le cere fabricantul de masini sunt inca in plop

Inca din martie 2019, directorul Ford Romania, John Henry Oldham, anunta ca va investi masiv in dezvoltarea fabricii de la Craiova.Mai exact, pe langa modelul EcoSport, Ford anunta ca va incepe, in tara noastra, si productia modelului Puma. Asta, daca si statul roman avea de gand sa isi tina promisiunea si sa termine, pana in 2021, drumul expres dintre Craiova si Pitesti, alaturi de alte proiecte de infrastructura mare din zona.Pe 7 februarie, John Henry Oldham a anuntat ca Ford s-a tinut de cuvant. A investit. Si chiar premierul Ludovic Orban - venit in vizita la fabrica - s-a plimbat, alaturi de ambasadorul Statelor Unite, cu un Ford Puma de productie autohtona.Intr-o astfel de situatie, normal ar fi fost ca premierul Romaniei sa poata anunta ca, in contrapartida, Guvernul s-a tinut de cuvant si a intrat in linie drepta cu constructia drumului expres Craiova - Pitesti, cu realizarea Autostrazii Sibiu-Pitesti si cu reabilitarea infrastructurii feroviare. La urma urmei, pe langa ca ar ajuta Ford, respectivele investitii le-ar fi de folos si tuturor romanilor care tranziteaza zone, fie ca au sau nu vreo legatura cu industria auto!Din pacate, Ludovic Orban n-a putut nici sa se laude cu realizarile Guvernului si nici sa promita prea multe (cata vreme este premier demis, cu capacitati limitate).Tot ce a spus Orban a fost ca l-a impresionat modul in care lucreaza Ford si ca guvernul sau este "deschis la dialog" si ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a rezolva o serie de probleme.Orban: Vom face tot ce vom putea. Suntem deschisi la dialog si la a asculta doleantele"Vizitez pentru prima oara uzina Ford. Am vizitat sectia de montaj, care m-a impresionat atat prin inzestrarile extrem de moderne, cat si prin modul in care este gandita fiecare operatiune. M-a impresionat si pentru ca e intr-un continua perfectionare, care duce la crestera calitatii, scaderea costurilor (...)Premierul demis al Romaniei, vizitand fabrica Ford de la Craiova. Sursa foto: Facebook /Guvernul RomanieiDin 2008 pana astazi, Ford a investit 1,5 miliarde de euro in Roma ...citeste mai departe despre " Orban n-a prea avut ce promite, in vizita la Ford. Drumurile pe care le cere fabricantul de masini sunt inca in plop " pe Ziare.com