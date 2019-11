"La Asociatia Oraselor mi-au spus foarte clar ca 43 de localitati nu au bani sa termine bugetul. (...) O sa le dam prin intermediul ordonantei de urgenta de rectificare, de aia am demarat discutiile cu asociatiile autoritatilor locale, ca sa stim foarte clar cum prevedem sume care sa le permita sa inchida anul.Sunt 43 de orase care nu au bani de salarii, nu mai au bani de cheltuieli de functionare, pot sa ramana fara lumina pe strazi, nu mai au bani sa plateasca indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati, ca au fost transferate anul acesta la localitati fara sa le transfere si resursele financiare", a declarat Orban, marti seara, la Romania TV.El a precizat ca a avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Oraselor, care solicita ca bugetele locale sa fie bazate pe o suma minima stabilita pe fiecare locuitor.Sumele necesare pentru functionarea administratiilor ar urma sa fie diferentiate in functie de localitati, iar completarile pana la limita bugetului minim sa fie facute de la bugetul de stat daca nu se colecteaza din veniturile proprii.Citeste si: Dancila a ingropat bugetul, dar Orban si Iohannis ar putea sa bata ultimul cui in sicriu ...citeste mai departe despre " Orban: Sunt 43 de orase care nu au bani de salarii. Pot sa ramana fara lumina pe strazi " pe Ziare.com