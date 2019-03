"Ordonanta Cuc" favorizeaza distrugerea naturii si ne-ar putea lasa fara bani europeni pentru autostrazi

Inca de la momentul in care a revenit in functia de ministru al Transporturilor (din care fusese demis pentru rezultate slabe, in octombrie 2017), Razvan Cuc a sustinut ca Romania trebuie sa isi schimbe legislatia pentru a putea construi mai repede autostrazi.In ultimele saptamani, in timpul vizitelor pe santiere, Cuc a tot detaliat modul in care ar vrea sa schimbe legislatia. In cele din urma, Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta, care cuprinde propunerile de modificari.Printre altele, proiectul de OUG prevede ca in legislatie se va introduce notiunea de "proiect de transport de interes national". Acest tip proiect ar urma sa fie exceptat de la "interzicerea dezvoltarii (...) in cadrul ariilor naturale protejate sau in zonele tampon ale acestora". Cu alte cuvinte - daca proiectul de ordonanta ar ajunge sa se adopte in forma pusa in dezbatere - statul ar capata dreptul de a distruge oricate arii protejate, transformandu-le in santiere pentru sosele.Mai mult chiar, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura - constructorii ar putea primi autorizatia de construire a unui drum chiar inainte sa obtina acordul de mediu. In plus, pe santier - chiar si dupa ce a obtinut acordul de mediu - constructorul ar putea alege sa faca lucrari despre care autoritatea de mediu nu stie, fara a-i cere acesteia acordul prealabil.Specialistii in consevarea naturii: Graba strica treaba! Proiectele accelerate acum risca sa se blochezeLa solicitarea Ziare.com, World Wide Fund for Nature (WWF) a informat ca "graba strica treaba" si ca proiectele de infrastructura rutiera au nevoie de o pre-plafinicare atenta ca sa nu se blocheze pe parcurs."Proiectele majore de infrastructura necesita o (pre-) planificare strategica integrata mediu-transport, care include din start masurile de conservare a biodiversitatii. (...)Grabirea procesului de pregatire a proiectelor de transport prin exceptii legislative este aparenta. Din contra, exceptiile creaza riscul unor blocaje ulterioare din cauza pregatirii necorespunzatoare a proiectelor. Astfel, un prim risc al exceptiilor legislative este sa intarzie, de fapt, pun ...citeste mai departe despre " "Ordonanta Cuc" favorizeaza distrugerea naturii si ne-ar putea lasa fara bani europeni pentru autostrazi " pe Ziare.com