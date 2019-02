"Ordonanta lacomiei" afecteaza grav si firmele din constructii: Multe risca sa nu supravietuiasca

Pentru salariati, masura poate sa para una buna. Dar pentru companii, din pacate, ordonanta de urgenta vine cu nenumarate probleme, atrage atentia Laurentiu Plosceanu, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO).Si asta pentru ca firmele din constructii vor avea costuri ridicate cu plata salariilor angajatilor, bani pe care este posibil sa nu ii realizeze. Pentru a se intampla acest lucru si pentru a nu iesi pe pierdere, vor trebui sa majoreze costurile lucrarilor, iar pentru cele deja existente beneficiarii nu par a fi dispusi sa dea bani in plus. Asadar, din acest punct de vedere exista doua riscuri pentru companii: ori lasa lucrarile la acelasi pret si pierd banii dati in plus salariatilor, ori le sisteaza.Si hibele din ordonanta 114 nu se opresc aici. Presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii a declarat pentru Ziare.com ca o alta problema o reprezinta conditia impusa pentru acordarea facilitatilor fiscale: doar firmele de constructii care au o cifra de afaceri de minimum 80% realizata din activitatea de constructii pot aplica taxele salariale reduse. Potrivit acestuia, sunt firme la care veniturile din constructii difera de la trimestru la trimestru si spun ca nu stiu cum sa aplice prevederile legate de salarizare.In plus, majorarea salariului minim se aplica in functie de codurile CAEN ale firmelor, si nu in functie de ocupatii, iar companiile de constructii se plang ca sunt nevoite sa majoreze si salariile femeilor de serviciu sau ale paznicilor, nu doar ale celor care efectiv lucreaza in constructii.Firmele ar putea sa nu poata sa acopere majorarile de costuri salariale. Risca sa nu supravietuiascaMasura majorarii salariilor angajatilor din constructii a venit in mijlocul iernii, o perioada nu tocmai buna pentru firmele din domeniu, subliniaza Laurentiu Plosceanu. Si pentru ca nu prea exista lucrari in aceasta perioada, companiile ies in pierdere. Mai mult, chiar si in conditiile in care au contracte pentru aceasta perioada, firmele ar trebui sa majoreze costul lucrarilor pentru a acoperi banii dati in plus angajatilor. Din pacate, insa, b ...citeste mai departe despre " "Ordonanta lacomiei" afecteaza grav si firmele din constructii: Multe risca sa nu supravietuiasca " pe Ziare.com