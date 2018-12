Ordonanta Teodorovici a fost publicata in Monitorul Oficial, la mai bine de o saptamana de la adoptare

In 21 decembrie, in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea oamenilor de afaceri romani si straini, a bancilor, a companiilor din energie, telecom, care au spus ca masurile prevazute in OUG vor avea consecinte grave asupra economiei, guvernul a adoptat actul normativ.Potrivit ordonantei de urgenta, pretul la gaze si energie electrica se plafoneaza pentru urmatorii 3 ani, activele bancilor vor fi impozitate daca ROBOR depaseste nivelul de 2%, vor fi modificari importante la Pilonul II de pensii, taxa pe viciu va fi majorata si s-a stabilit un nivel minim de aproximativ un miliard de euro pentru vanzarea licentelor 5G.Pretul la gaze si energie electrica se plafoneaza pentru urmatorii 3 aniOrdonanta prevede plafonarea pretului la gaze si la energie electrica pentru urmatorii trei ani, pentru toti consumatorii casnici si industriali."Guvernul a decis plafonarea pentru urmatorii trei ani a pretului la gaze si energie electrica la utilizatorii casnici. Se va plafona si la utilizatorii industriali", a declarat consilierul premierului, Darius Valcov.El a precizat ca prin aceasta masura "statul roman nu castiga niciun ban in plus, din contra, bugetul va fi vaduvit de circa 1,5 - 2 miliarde de lei. Acesti bani nu se vor mai incasa".Valcov a subliniat ca acest cost va fi insa suplinit prin impunerea unei taxe de 2% din cifra de afaceri pentru toate companiile din energie.Taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%O alta masura se refera la impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR mai mare de 2%. In proiectul prezentat marti seara de Eugen Teodorovici, publicat pe site-ul Ministerului de Finante, se preciza ca taxa va fi aplicata in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste 1,5%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG adoptata azi, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Aceasta taxa se aplica trimestrial, la nivelul valorii activelor financiare ale bancilor de la finele fiecarui an.Pilonul II de pensiiIn ceea ce priveste Pilonul II de pensii, Darius Valcov a afirmat ca ...citeste mai departe despre " Ordonanta Teodorovici a fost publicata in Monitorul Oficial, la mai bine de o saptamana de la adoptare " pe Ziare.com