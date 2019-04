Pagubele ar fi putut fi evitate simplu: daca Ministrul de Finante si prim-ministrul ar fi respectat legea. Iar legea prevede doua lucruri esentiale:- Nicio reglementare (cu atat mai putin o OUG) fara studiu de impact;- Nicio masura fiscala nu poate intra in vigoare cu mai putin de 6 luni de la data cand devine oficiala.Si mai exista doua ingrediente necesare care nu sunt legiferate:- buna credinta a decidentului - adica nu poti veni cu masuri atat de radicale intre Craciun si Anul Nou;- gestiunea increderii atat in economia proprie, cat si pe pietele internationale.Zeci de industrii - pe verticala si pe orizontala si zeci de legi au fost aruncate timp de 4 luni in haos.Modificarile aduse la OUG 114/2018, prin OUG 19/29 martie 2019, au potentialul de a aduce noi presiuni pe pietele afectate si noi motive de infringement din partea Comisiei Europene in energie.Volumul activitatii bancilor, a companiilor din energie si a celor din telecomunicatii, respectiv profiturile acestora vor scadea si, ca urmare, si incasarile din taxe ale statului.Statul a avut deja de suferit, ca urmare a introducerii taxei pe activele bancare, in contextul in care licitatiile din acest an au avut rezultate sub asteptari, situatia ameliorandu-se fragil pe masura ce autoritatilor au anuntat noi amendamente.Companiile au pierdut si pierd valoare de piataCompaniile romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) au pierdut din valoarea lor de piata peste 5,9 miliarde de lei (2,04 miliarde de euro), in cele trei luni si jumatate de cand promotorii "{ordonantei lacomiei" (OUG 114/2018) au anuntat principalele prevederi ale acesteia.Proportia pierderii, de 6,1% in lei, s-a amplificat in euro pana la -9,7%, din cauza deprecierii substantiale a monedei nationale din aceeasi perioada, stimulata inclusiv de aceeasi ordonanta.Citeste mai multe despre Lista: OUG 114 a trecut, au ramas prejudiciile. Cine plateste? pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " OUG 114 a trecut, au ramas prejudiciile. Cine plateste? " pe Ziare.com