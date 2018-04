Panica la Galati: Se vinde combinatul? Mii de familii si o intreaga industrie ar fi afectate

ArcelorMittal incearca de doi ani sa cumpere otelaria Ilva, cea mai mare din Europa. Pentru a se asigura ca grupul de firme al magnatului indian Lakshmi Mittal nu va impune monopol pe piata europeana a otelului, Comisia Europeana i-a cerut acestuia o lista cu unitatile de productie la care ar fi dispus sa renunte, in cazul in care va cumpara otelaria Ilva. Pe aceasta lista, data publicitatii ieri de grupul indian, se afla si combinatul siderurgic ArcelorMittal de la Galati.Vestea i-a nelinistit pe galatenii de rand, dar si pe unii dintre oamenii de afaceri din judet. Cu totii se intreaba acum pe mana cui va incapea combinatul care are circa 5.400 de salariati si este cel mai mare angajator din judet.Marian Filimon, presedintele filialei Federatiei Patronale a IMM-urilor din Regiunea 2 Sud-Est si unul dintre reprezentantii mediului galatean de afaceri, spune ca soarta acestui combinat ar trebui sa-i preocupe pe toti cei care isi doresc o economie sanatoasa in Romania si o granita puternica a Uniunii Europene."Autoritatile - atat cele locale, cat si cele nationale - isi baga acum capetele in nisip ca strutul si asteapta sa vada cum se vor aseza lucrurile. Intrebarea mea este: pe mana cui va incapea acest combinat? Ca poate va ajunge, ce stiu eu, la Krupp Steel si astfel s-ar putea chiar dezvolta. Dar poate la fel de bine intra si pe mana cuiva care il va lua ca sa isi omoare concurenta si care-l poate rade. N-avem de unde sti acum. Noi trebuie insa, cu mic cu mare, sa facem lobby, pentru ca situatia sa se rezolve intr-o maniera favorabila si pentru economia romaneasca, dar si pentru Galati.Ce altceva putem face cu coltul asta de tara? Suntem aici la granita UE. Cum isi imagineaza alesii nostri ca tii o granita puternica intr-un loc in care nu exista nici infrastructura, nici industrie?Si-apoi, haideti sa mai tinem cont de ceva: noi spunem ca in combinatul de la Galati lucreaza 5.000 - 6.000 de oameni. Dar fiecare dintre ei are o familie. Deci afectati direct de o eventuala disparitie a sa ar fi macar 15.000 - 18.000 de oameni. In plus, doar in Galati sunt 800 de firme care graviteaza in jurul combinatului. La nivel national sunt alte cateva mii. Impactul, in cazul in care combinatul ajunge ...citeste mai departe despre " Panica la Galati: Se vinde combinatul? Mii de familii si o intreaga industrie ar fi afectate " pe Ziare.com