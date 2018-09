Paradoxul romanesc: Riscul de faliment e mai mare decat acum zece ani, desi economia a crescut

"Aceasta (polarizarea veniturilor - n.red.) explica si un paradox unic in Europa, cred, ca n-am statistici, dar nu l-am gasit in nicio carte de economie: atunci cand economia creste foarte mult, si Romania a crescut, in ultimii zece ani, cu 27%, in general, riscul companiilor ar trebui sa scada, cu alte cuvinte, firmele ar trebui sa capteze aceasta crestere, sa investeasca, sa aiba profituri mai mari, sa arate mai bine, dar nu prea se intampla", sustine Iancu Guda, Services Director al Coface Romania si presedintele Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari din Romania (AAFBR).Mai exact, mediana Altman-Z score aplicata tuturor companiilor active din Romania era in 2007 de 2,52, iar anul trecut era de 1,89, potrivit analizei lui Guda. Mediana Altman-Z score este un celebru model economic, un rating de credit, care arata probabilitatea unei firme de a da faliment - un nivel de sub 1,8 reprezinta un risc mare de faliment, unul intre 1,8 si 3 un risc mediu, iar peste 3 un risc mic.Cel mai ridicat nivel al medianei Z-score pentru companiile din Romania, in ultimii zece ani, respectiv cel mai redus risc de faliment, a fost in 2008, de 2,65, urmat de cel din 2007, de 2,52, si de cel din 2009, de 2,43.In schimb, aceasta mediana indica faptul ca firmele din Romania s-au confruntat in anul 2014 cu riscul cel mai ridicat de faliment din ultimii zece ani, cand nivelul a fost de 1,79. Iar acest nivel redus a fost consemnat dupa cinci ani consecutivi de scadere. In 2009, mediana Z-score a companiilor din tara noastra era de 2,43, in 2010 de 2,23, in 2011 de 1,91, in 2012 de 1,85, iar in 2013 de 1,82.De trei ani, mediana Z-score a companiilor locale si-a reluat cresterea, respectiv au inceput sa aiba mai putine riscuri sau mai multe sanse de a-si plati datoriile - nivelul fiind de 1,83 in 2015, de 1,84 in 2016 si de 1,89, anul trecut. Numai ca aceasta revenire se face intr-un ritm mai lent, de 0,01-0,05 fata de ritmul de scadere, de -0,03-0,32."In Romania, companiile n-au avut niciodata risc mic. Mediana Z-score a atins cel mai ridicat nivel in 2008, de 2,65, inainte sa ne loveasca criza financiara. In ultimii cinci ani, ramanem la 1,8-1,9. Deci, suntem la granita ...citeste mai departe despre " Paradoxul romanesc: Riscul de faliment e mai mare decat acum zece ani, desi economia a crescut " pe Ziare.com