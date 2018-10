Parlamentul a adoptat Legea offshore. Cat pierde Romania si cat vor castiga petrolistii

E greu spus, in acest moment, cat va castiga, de fapt, Romania de pe urma exploatarii gazelor din Marea Neagra.In mod normal - potrivit calculelor prezentate marti de Ministerul Finantelor - prin exploatarea a circa 115 miliarde de metri cubi de gaz in regim offshore, statul ar urma sa castige circa 13,8 miliarde de dolari (adica circa 44% din profitul total), in vreme ce petrolistii se vor alege cu nu mai putin de 18 miliarde de dolari (adica 56% pofitul obtinut din exploatare si valorifocarea resursei romanesti).Deputatul USR Cristina Pruna - membru in Comisia de Servicii si Industrii - a apreciat, insa, la dezbaterile desfasurate in plenul Camerei, inaintea votului final - ca aceste cifre sunt inexacte. Motivul: Ministerul Finantelor n-ar fi tinut seama, la calcule, de o serie importanta de factori.Chiar si daca cifrele Ministerului Finantelor ar fi corecte, Romania tot ar pierde foarte multi bani, de pe urma adoptarii legii, a fost de parere deputatul USR Nicusor Dan."Cu totii suntem de acord ca trebuie sa exploatam acele gaze si ca trebuie sa o facem repede. Problema este ca, in cazul altor tari cu rezerve similare, statul ramane cu 80% din profit, iar petrolistii cu 20%.Iar noi mergem acum pe 43%-44% din profit pentru stat, iar restul pentru petrolisti. Asta e singura mare problema a legii offshore care intra astazi la vot", a declarat Nicusor Dan.Pe de alta parte, presedintele Comisiei de Buget, Marius Constantin Budai (PSD), a apreciat ca - tinand cont de cata plus valoare va aduce exploatarea offshore in economia romaneasca - cel mai probabil profitul obtinut de pe urma gazelor se va imparti in jumatate, intre stat si petrolisti. Budai n-a prezentat, insa, si cifre care sa-i sustina teoria.Pe 23 octombrie, deputatul ALDE Varujan Vosganian declarase ca profitul se va imparti "50 - 50 cu anumite oscilatii".Ce impozite vor plati petrolistii si ce sustine statul ca va face cu baniiPotrivit Legii offshore, in forma adoptata pe 24 octombrie de deputati, societatile petroliere care urmeaza sa extraga, sa prelucreze, sa transporte si sa valorifice gazele din Marea Neagra vor plati, inainte de toate, redevente statului roman, in cua ...citeste mai departe despre " Parlamentul a adoptat Legea offshore. Cat pierde Romania si cat vor castiga petrolistii " pe Ziare.com