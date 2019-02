Amendamentul, respins initial la nivelul comisiilor de specialitate, a fost adoptat cu 204 voturi pentru si 119 impotriva."Se diminueaza bugetul Serviciului de Informatii Externe, Anexa 03/32, cu suma de 30.000 mii lei, credite bugetare si credite de angajament, de la capitolul 61.01 'Ordine publica si siguranta nationala', din care 20.000 mii lei de la titlul 10 'Cheltuieli de personal' si 10.000 mii lei de la titlul 20 'Bunuri si servicii'. In mod corespunzator se modifica celelalte anexe la bugetul Serviciului de Informatii Externe", prevede amendamentul.De asemenea, plenul Parlamentului a adoptat si un amendament in baza caruia bugetul Serviciului Roman de Informatii se diminueaza cu 295 de milioane de lei, de la titlul "Cheltuieli de personal".Amendamentul, respins initial la nivelul comisiilor de specialitate, a fost initiat de parlamentarii PSD si a fost adoptat cu 213 de voturi pentru si 115 impotriva."Se diminueaza bugetul Serviciului Roman de Informatii, Anexa 03/31, cu suma de 295.000 mii lei, credite bugetare si credite de angajament, de la capitolul 61.01 Ordine publica si siguranta nationala, titlul 10 Cheltuieli de personal. In mod corespunzator se modifica celelalte anexe la bugetul Serviciului Roman de Informatii", prevede amendamentul adoptat.Vezi si Parlamentul a adoptat propunerea lui Liviu Dragnea pentru programul Vitamina D. ...citeste mai departe despre " Parlamentul a aprobat diminuarea bugetelor SIE si SRI " pe Ziare.com