Parlamentul adopta azi, din nou, bugetul de stat. Dragnea: Va fi votat in forma primita pentru reexaminare

Birourile permanente reunite ale Legislativului au decis, marti, ca Legea bugetului de stat pe anul 2019 sa fie discutata in cadrul comisiilor parlamentare de specialitate, miercuri, incepand cu ora 10:00, iar de la ora 14:00 plenul reunit sa dezbata si sa voteze asupra actului legislativ.Deputatatii si senatorii au avut la dispozitie marti aproximativ trei ore pentru a depune amendamente, pana la ora 18:00.Dragnea a declarat, duminica, la Calarasi, ca reexaminarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 ar putea fi votata miercuri, urmand a fi retrimisa "lenesului de la Cotroceni" pentru promulgare."Teoretic, miercuri ar trebui sa avem plen reunit, pentru a-i trimite din nou bugetul lenesului de la Cotroceni, poate gaseste pe cineva sa-i ia mana sa semneze", a spus Liviu Dragnea.El aratase, sambata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica Legea privind bugetul de stat pe anul 2019 si ca o va retrimite la promulgare in forma primita pentru reexaminare, deoarece bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros.Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului pentru reexaminare Legea bugetului de stat pe anul 2019, sustinand ca este fundamentata pe o prognoza nerealista, iar pe de alta parte, ca nu asigura o reala functionare a unor institutii publice cu rol esential in societate. Demersul presedintelui a venit dupa ce judecatorii CCR au respins, saptamana trecuta, sesizarea lui Klaus Iohannis pe Legea bugetului pe 2019.Presedintele Klaus Iohannis i-a acuzat pe liderii PSD, pentru ca au intarziat adoptarea bugetului in Parlament si le-a transmis acestora "sa plece de la guvernare" daca nu o fac pentru tara. El a indicat PPSD ca fiind "unicul vinovat" pentru neaprobarea bugetului pana in prezent.In replica, PSD a transmis luni seara, intr-un comunicat de presa, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa isi ceara scuze de la cei pe care i-a afectat prin blocarea bugetului si a catalogat blocarea bugetului drept un joc electoral.Citeste si:Kelemen, despre buget: Intarzierea e doar din vina Guvernului. Sunt trei chestiuni care "ne ard"Inca o rafala de la Cotroceni: Parlamentul sa faca un buget credibil. Sa nu impovareze viitorul economic ...citeste mai departe despre " Parlamentul adopta azi, din nou, bugetul de stat. Dragnea: Va fi votat in forma primita pentru reexaminare " pe Ziare.com