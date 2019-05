Parte din traseul "Autostrazii Ford" trebuie modificat. Vor intarzia lucrarile? Ce spune Compania de Drumuri

Drumul express Craiova-Pitesti - care momentan exista doar pe hartie - ar urma sa aiba 120 de kilometri. El a ajuns sa poarte numele de "autostrada Ford" dupa ce, in repetate randuri, producatorul de autoturisme care are o fabrica la Craiova a reclamat ca lipsa drumurilor, in zona, ii limiteaza dezvoltarea.Ani la rand, statul s-a multumit sa asculte cum Ford - dar si soferii care pierdeau timp pretios in trafic, in zona Bals - cer constructia unei sosele de mare viteza.Apoi, pe indelete, a inceput sa intocmeasca un plan. Initial a decis sa construiasca o autostrada care sa lege Craiova de Pitesti. Apoi, s-a razgandit si a hotarat sa faca doar un drum expres (care, spre deosebire de autostrada, nu are banda de urgenta si permite schimbarea sensului de mers pe fiecare dintre cele patru benzi).Pentru a fi mai usor de construit, traseul de 120 de kilometri al drumului expres a fost impartit in 4 tronsoane.Pe data de 3 decembrie, Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca, prin licitatie, a desemnat constructorii pentru primii 57 dintre cei 120 de kilometri ai drumului. Mai exact, societatea Tirrena Scavi S.p.a a fost aleasa sa construiasca primul tronson de drum (incepand de la Craiova), in vreme ce UMB Spedition urma sa construiasca al doilea tronson.Ambii antreprenori aveau la dispozitie, incepand din decembrie, un an pentru proiectarea tronsoanelor de drum si apoi inca doi ani pentru constructia lor efectiva.Din pacate, nici bine n-a inceput proiectarea, ca s-au ivit si primele probleme. Mai exact, potrivit CNAIR, o parte din traseul primului tronson trebuie refacut fata de modul in care a fost el trasat, in studiul de fezabilitate din 2007. Motivul: intre timp, in culoarul drumului, in comuna Ghercesti (judetul Olt) au aparut niste sonde de gaze.Din pacate, modificarea traseului drumului expres inseamna noi lucrari de proiectare, exproprieri in plus, dar si obtinerea altor aprobari de la autoritatile de mediu. In mod evident, toate acestea vor incetini constructia drumului.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, sustine, insa, ca problema poate fi rezolvata destul de repede."Se va reface traseul, iar cel nou va fi deviat spre nord-vest si va fi mai scurt cu 300-350 de metri. Antreprenorul nu are de ce sa fie nemultumit. Pentru p ...citeste mai departe despre " Parte din traseul "Autostrazii Ford" trebuie modificat. Vor intarzia lucrarile? Ce spune Compania de Drumuri " pe Ziare.com