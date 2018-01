"Durata contractului de executie lucrari este de 51 de luni, dintre care 3 luni proiectare, 24 luni executie si 24 de luni perioada de garantie a lucrarilor", se arata in comunicatul ministerului remis Ziare.com, in care se mai precizeza ca proiectul este estimat la valoarea de 91,55 milioane lei, fara TVA.Anuntul Ministerului este privit insa cu suspiciune, avand in vedere ca in bugetul pe 2018, promulgat deja de Klaus Iohannis, nu este alocat nici macar un leu pentru constructia pasajului mult asteptat de soferi.Constractul dintre CNAIR si asocierea Straco Grup - Comnord - Specialist Consulting a fost semnat pe data de 10 mai 2017.Dupa terminarea lucrarilor la pasaj, soferii care circula inspre si dinspre Domnesti nu vor scapa doar de intersectia cu Centura Bucuresti, dar si de bariera de la trecerea la nivel cu cale ferata, care, atunci cand e coborata, e tinuta chiar si 30 de minute, situatie in care tot traficul e blocat.In prezent, autovehiculele ce circula pe Soseaua de Centura trebuie sa acorde prioritate la intersectia cu Domnesti - Prelungirea Ghencea, iar cozile sunt chiar si kilometrice la anumite ore ale zilei.Zona Prelungirea Ghencea - Domnesti a devenit extrem de aglomerata in ultimii ani, dupa ce dezvoltatorii imobiliari au construit blocuri si case pe terenuri pe care, in urma cu 10 ani, se cultiva porumb si grau. Locuitorii din Prelungirea Ghencea si Domnesti au protestat de mai multe ori, solicitand supralargirea Soselei Prelungirea Ghencea, pasaj peste Soseaua de Centura si trotuare.Citeste si:Guvernul nu da niciun ban in 2018 pentru pasajul Domnesti, in ciuda vehementelor proteste si traficului infernal din zonaMinunea s-a produs: A fost semnat contractul pentru constructia pasajului DomnestiDupa 2 ani de contestatii, contractul de 92 de milioane de lei pentru pasajul de la Domnesti a fost castigat de aceleasi firme ...citeste mai departe despre " Pasajul Domnesti a intrat, teoretic, in linie dreapta. Cand va fi gata si cat costa lucrarile " pe Ziare.com