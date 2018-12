Patronatele avertizeaza: Efectele OUG care introduce noi masuri fiscal-bugetare vor fi platite de catre cetateni

In acelasi context, membrii organizatiei patronale considera ca actul normativ in cauza a fost modificat "din mers", in doar doua zile, ajustat discretionar, fara motivarea necesitatii si, mai ales, a urgentei adoptarii masurilor respective."Este inadmisibil ca Ministerul Finantelor Publice sa initieze, iar Guvernul sa adopte pe repede-inainte, dupa un trist simulacru de consultare publica si dialog social, un act normativ de o asemenea importanta, care modifica nu mai putin de 45 de acte normative in vigoare la acest moment. Se instituie noi modificari ale Codului Fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2019, prin 28 de puncte care se adauga celor 236 modificari ale Codului Fiscal impuse pentru primele 11 luni din 2018.Se introduce taxa pe activele institutiilor financiar-bancare, denumita initial intr-un mod insultator, populist si arbitrar, "taxa pe lacomie", care va fi platita in situatia in care media trimestriala a dobanzii ROBOR depaseste pragul de 2%, desi aceasta dobanda este stabilita de un numar redus de actori economici dintre cei carora li se aplica taxa, prin mecanisme transparente, verificabile si raportate la inflatie, fara a fi determinata in mod subiectiv sau preferential", se arata in informarea CPC.Totodata, patronatele reclama impunerea a noi taxe in domeniul energetic, precum si reglementarile ce vizeaza Pilonul II de pensii."Companiile din energie electrica, petrol si gaze vor plati 2% din cifra de afaceri catre ANRE, ceea ce reprezinta o majorare de 20 de ori a contributiilor financiare datorate catre Autoritatea de Reglementare. Prin stabilirea pretului de 68 lei/MWh pentru cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie interna curenta catre furnizori si clienti finali eligibili, in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, este puternic afectata intreaga piata de energie si se vulnerabilizeaza securitatea energetica a Romaniei, intr-un moment complicat pe plan geopolitic si economic.Efectele asupra populatiei sunt negative, pornind de la distorsionarea pietei muncii, concedieri colective, cresterea costurilor pentru credite, subrezirea sistemului de pen ...citeste mai departe despre " Patronatele avertizeaza: Efectele OUG care introduce noi masuri fiscal-bugetare vor fi platite de catre cetateni " pe Ziare.com