Patronatul agentiilor de turism critica transpunerea unei directive europene: Proiectul este catastrofal, va scumpi vacantele

Reprezentantii patronatului spun ca Ministerul Turismului si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) "dau la avizat un proiect de Ordonanta Simpla catastrofal pentru industria de turism", proiect care va duce la inchiderea multor agentii de turism, majoritatea IMM-uri, respectiv la scumpirea vacantelor.Reprezentantii ANAT spun ca au continuat discutiile cu autoritatile in vederea transpunerii respectivei directive timp de doua saptamani. "Imediat dupa punerea in dezbatere publica a textului de act normativ, la inceputul lunii iulie, ANAT si-a exprimat punctele de vedere si si-a aratat deschiderea pentru dialog, insa nicio recomandare a specialistilor din turism nu a fost luata in calcul de autoritati, actualul text ce urmeaza a fi transpus intr-o ordonanta nefiind modificat deloc pe segmentul de garantare", arata un comunicat al ANAT.Mai mult, proiectul de act normativ a fost complicat, forma actuala incalcand Directiva Europeana la capitolul privind raspunerea agentiilor de turism."Noul act normativ prevede si faptul ca o agentie de turism intermediara din Romania, care vinde produsele unor organizatori europeni, pe o piata libera si unica, sa fie co-raspunzatoare. In acelasi timp, daca o agentie intermediaza produsele unor organizatori romani nu va fi co-raspunzatoare. Acest lucru este discretionar si incalca Directiva Europeana. Consumatorul roman este protejat 100% in cazul unor incalcari contractuale ale organizatorilor, indiferent unde isi au acestia sediul in UE, avand posibilitatea sa-i reclame la Centrul European al Consumatorilor din Romania ori instantelor de judecata din tara, in baza unui Regulament European", declara, presedintele ANAT, Nicolae Demetriade.Probleme la vacantele in strainatateAgentiile de turism din Romania intermediaza sute de mii de oferte si hoteluri din alte tari, oferite de organizatori europeni si care, peste tot in Europa, sunt considerate raspunzatoare pentru ofertele lor, dar acest lucru nu se intampla in propunerea de act normativ a Ministerului Turismului si ANPC, spune conducerea ANAT."Astfel, Romania se dovedeste a fi singura tara europeana care apeleaza inutil la supra-reglementare, facand nesustenabila transpunerea Directivei in piata turistica fragila din Romania, si periclitand activitatea antrepren