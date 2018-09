Pe cand urmatoarea criza economica?

Semnele crizei din 2008 si ce facea Romania

A urmat o perioada de turbulente pe pietele financiare, in prim plan fiind bancile si firmele de asigurari, de scadere a activitatii economice si un mare sentiment de neincredere in investitii.Refugiul investitorilor s-a indreptat catre metalele pretioase si monedele de refugiu, in special francul elvetian. Guvernul american a luat imediat masuri demarand programul TARP (3 octombrie 2008), prin care a cumparat activele toxice din sectorul financiar pentru asigurarea capitalului necesar functionarii sistemului financiar.Au fost alocate 700 de miliarde de dolari, din care s-au cheltuit 431 de miliarde. Interesant este ca, la inchiderea programului, in 2014, activele TARP au fost vandute catre fondul Ally Financial, obtinand un profit de 15,3 miliarde de dolari.Guvernele europene au actionat si acestea pentru salvarea institutiilor financiare, asigurand stabilitatea financiara a bancilor nationale. La nivelul Uniunii Europene nu a existat un "club deal" de salvare a sectorului financiar, singura interventie coordonata de catre Banca Centrala Europeana, tarzie de altfel, fiind programul "Quantitative Easing" - relaxarea cantitativa, prin care s-au achizitionat, de catre BCE, obligatiuni guvernamentale in schimbul injectiei de lichiditati.Sigur, semne ale crizei au existat inainte de septembrie 2008, spre exemplu, la jumatatea lui 2007 a existat un episod de crestere rapida a dobanzilor pe termene scurte (in special overnight), iar o parte din fondurile de investitii si-au inghetat operatiunile sau au intrat in faliment. Bancile centrale au intervenit prin injectia a sute de miliarde de dolari pentru a calma pietele si a restabili increderea. Un alt episod este falimentul bancii Bear Sterns, preluata de JP Morgan in martie 2008.Spre deliciul dvs., al cititorilor, voi aminti care erau declaratiile oficialilor romani la finalul lui 2008, mai precis premierul Calin Popescu Tariceanu (vajnic incriminator al Statului Paralel si al interventiilor straine) spunea ca "Raspunsul este clar nu, (criza financiara internationala - n.red.) nu va avea efecte asupra economiei si asupra cetatenilor".Citeste mai departe despre " Pe cand urmatoarea criza economica? " pe Ziare.com