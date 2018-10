Directia Sanitar-Veterinara Teleorman a confirmat aparitia primului caz de pesta porcina la nivelul judetului, la un purcel gasit mort in apropierea padurii din Slobozia Mandra.Se pare ca cineva ar fi aruncat la mica distanta de satul Slobozia Mandra doua cadavre de porci, insa doar unul a fost confirmat de laborator ca fiind purtator al virusului.Iulian Ianculescu, director DSVSA Teleorman, a confirmat, aparitia virusul pe raza judetului Teleorman, spunand ca acest lucru nu va afecta in mod deosebit populatia."Avem un singur purcel necunoscut, aruncat intr-o padure la Slobozia Mandra, la 5 kilometri de sat si intr-adevar e pozitiv. Dar in gospodarii nu e inca risc. E vorba, de fapt, de doua cadavre, mai mult oasele, aruncate acolo, insa doar unul este pozitiv. Momentan, asta nu inseamna ca va fi afectata populatia, acum doar supraveghem clinic porcii din localitatile apropiate. Vrem doar sa verificam daca au mai aparut imbolnaviri. Dar nu luam nicio masura deocamdata", a spus Iulian Ianculescu.Pana acum, in judetul Teleorman nu a mai aparut niciun alt caz, insa in judetele invecinate s-a semnalat de mai mult timp existenta unor focare de pesta porcina.Citeste si:Comisia Europeana incepe, miercuri, controlul la pesta, In Romania. Iata unde vor merge specialistii de la Bruxelles si cu cine vor discutaDocument ingrijorator de la Bruxelles: In nicio alta tara din UE pesta porcina nu s-a extins asa repede ca in RomaniaGuvernul Dancila, prin Ministerul de Finante, a votat taierea fondurilor pentru pesta porcina in bugetul UE 2019Siegfried Muresan: Daea se lauda ca UE ne da 43 de milioane de euro pentru pesta porcina. Realitatea e alta ...citeste mai departe despre " Pesta porcina a ajuns si in Teleorman. Seful DSVSA de judet: Nu luam nicio masura deocamdata " pe Ziare.com