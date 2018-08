Potrivit estimarilor Comisiei Europene, pesta porcina africana - confirmata deja in 8 judete din tara - urma sa se extinda in alte 5 judete, pana la finele lunii august, potrivit Liberatea.ro. Problema, sustin jurnalistii publicatiei, este ca, cel mai probabil, boala s-a extins mai repede decat se asteptau specialistii.In concluzie, datele Comisiei Europene sugereaza faptul ca numarul judetelor afectate de pesta porcina africana a crescut deja la 13, cu trei saptamani mai devreme decat se asteptau expertii in domeniu.Astfel, daca pana acum boala era confirmata in opt judete (adica Satu Mare, Bihor, Salaj, Tulcea, Constanta, Ialomita, Braila si Galati), acum ea ar ar fi ajuns si in Bacau, Buzau, Vaslui, Vrancea si Calarasi.Surse din cadrul ANSVSA au declarat pentru Ziare.com ca datele in baza carora se intocmeste harta ar fi, de fapt, trimise de expertii romani catre Comisia Europeana. In aceste conditii, nu putem decat sa ne intrebam: de ce nu comunica ANSVSA si in tara, in timp real, aceste date privind evolutia epidemiei de pesta porcina africana?Asa cum Ziare.com va informa deja, situatia este atat de grava incat chiar si veterinarii ii sfatuiesc pe oameni sa isi vanda porcii, ca sa nu si-i vada mai tarziu ucisi si aruncati de-a valma, in gropi comune, la margini de localitati.Citeste si:Cum se plimba porcii prin tara in plina epidemie de pesta: Se vand pe Internet chiar de langa focar si nimeni nu verifica transporturileAutoritatile vor sa impuste toate animalele salbatice in zonele afectate de pesta. Specialist: Nu ajuta deloc si va crea probleme inimaginabil de mari ...citeste mai departe despre " Pesta porcina se extinde alarmant! Sacrificarile de animale ar putea incepe, curand, in alte 5 judete " pe Ziare.com