Pesta porcina se extinde cu repeziciune: Risc pentru alte 14 judete. Exporturile de mezeluri romanesti sunt in pericol

Iar daca boala s-ar extinde, alte cateva mii de romani risca sa ramana fara porc in cotet, pana la Craciun. In plus, mai multi mari fabricanti de mezeluri n-ar mai putea sa isi mai exporte produsele, in cazul in care in judetele lor ar izbucni focare de pesta.Un document al Comisiei Europene, publicat in Monitorul Oficial al UE pe 27 iulie 2018 - deci in urma cu mai putin de doua saptamani - atesta faptul ca in 8 judete din Romania s-au raportat focare de peste porcina africana. Este vorba despre cele incluse in Partea a III-a a anexei documentului, adica Satu Mare, Tulcea, Constanta, Bihor, Salaj, Braila, Ialomita si Calarasi.Datele au fost facute publice si de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul unui comunicat recent.In plus, potrivit ANSVSA, de la publicarea comunicatului si pana astazi, pe lista judetelor in care s-au semnalat focare s-a adaugat si Galati.Documentul emis de CE contine, insa, o serie de informatii care nu se regasesc in comunicatul institutiei de la Bucuresti. Mai exact, CE informeaza ca boala s-ar putea extinde, in curand, pe teritorii mult mai vaste. Alte 15 judete - incluse in Partea I a anexei - risca sa fie rapid afectate de boala care nu se transmite la om, dar este letala si foarte contagioasa pentru porc.Principalul risc de infestare, in cele 15 judete, este, potrivit documentului UE, proximitatea "fata de populatia de porci salbatici infectata".Supuse riscului de infestare cu pesta porcina africana sunt, potrivit documentului CE, judetele Vrancea, Buzau, Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud, parte din judetul Arad, parte din judetul Alba, Hunedoara, Vaslui, Bacau, Covasna, Prahova, Ilfov si Giurgiu.Puteti citi integral textul documentului emis de CE aici:Daca pana acum, in doar 9 judete afectate, autoritatile au ucis peste 61.000 de porci (adica circa 1,3% din efectivele din intreaga tara) pentru a opri raspandirea bolii, e greu de imaginat cate animale ar urma sa fie sacrificate daca boala s-ar extinde in alte 14 judete!In plus, un mare risc il reprezinta raspandirea pestei porcine africane si pentru marii fabricanti de mezeluri din tara noastra, care au reusit, in ultimii ani, sa