Pesta porcina va cuprinde mai mult de jumatate din Romania, avertizeaza autoritatile de la Bruxelles

Pe o harta intocmita de Comisia Europeana in baza datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), sunt marcate cu rosu nu mai putin de 17 judete, dintre cele 41 ale Romaniei.In 11 dintre acestea - adica in Satu-Mare, Salaj, Bihor, Tulcea, Constanta, Braila, Ialomita, Galati, Calarasi, Ilfov si Salaj - prezenta PPA s-a confirmat deja. Din datele publice, insa, in celelate 6 judete marcate cu rosu pe harta - mai exact in Vaslui, Vrancea, Bacau, Buzau, Prahova si Giurgiu - boala n-ar fi ajuns, inca. De ce sunt, deci, marcate si aceste judete cu rosu, la fel ca toate celelalte in care s-au depistat focarele de boala?In spatiul public s-au vehiculat, in ultima perioada, mai multe ipoteze potrivit carora numarul de focare de PPA din Romania ar fi mai mare decat cel comunicat oficial de ANSVSA.In aceste conditii, institutia a emis un comunicat de presa prin intermediul caruia sustine ca nu tainuieste informatii legate de epidemie, ci ca, pur si simplu, "in zona rosie sunt incluse judetele unde PPA evolueaza in exploatatiile de porcine domestice si/sau la populatia de porcine salbatice, dar si judetele limitrofe acestora, in care NU evolueaza focare de PPA, dar sunt considerate ca fiind expuse unui risc crescut de contaminare".Cu alte cuvinte, chiar daca momentan boala nu s-a extins in toate cele 17 judete, are sanse mari sa o faca, in perioada imediat urmatoare.In plus, alte 13 judete sunt incluse, partial sau total, pe lista zonelor pe care ANSVSA le numeste "tampon" si care sunt "aflate intre zonele de risc si cele libere de boala", potrivit institutiei.Totusi, merita mentionat faptul ca in aceste zone marcate cu albastru - incluse in Partea I a Anexei Deciziei de Punere in Aplicare din 9 octombrie a CE - exista de asemenea risc de extindere a pestei porcine din cauza proximitatii "fata de populatia de porci salbatici infectata".Judetele marcate cu albastru pe harta de lucru a CE, in care pesta risca se se extinda din cauza mistretilor, se numara: Arad (partial), Alba (partial), Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures, Iasi, Neamt, Harghita, Covasna, Brasov, Arges si Teleorman.PPA risca, deci, sa se extinda, in curand, in 30 dintre cele 41 de judete ale tarii. Evident, pe ...citeste mai departe despre " Pesta porcina va cuprinde mai mult de jumatate din Romania, avertizeaza autoritatile de la Bruxelles " pe Ziare.com