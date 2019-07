Pesta revine: Peste 3.000 de porci, sacrificati in Teleorman. Taranii acuza autoritatile ca omoara doar porcii sanatosi, nu si mistertii bolnavi

Decizia de sacrificare preventiva a porcilor pe fondul extinderii cazurilor confirmate de pesta porcina africana a fost luata, in urma cu doua saptamani, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si a fost aprobata de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Teleorman, precum si de Consiliul Judetean.Masura a fost anuntata, la vremea respectiva, chiar de presedintele CJ Teleorman, Danut Cristescu: "Este o decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, luata in cunostinta de cauza. Sunt mai multe focare, deci situatia e grava si trebuie luate masuri in consecinta. Asa ca sacrificarea tuturor porcilor este necesara. Directia Sanitar Veterinara ar trebui sa explice public cum stau lucrurile".Numar total al porcilor sacrificati in ultimele doua saptamani a ajuns la 3.125.Aceasta masura s-a aplicat initial in Pietrosani, dar ulterior a fost extinsa si in alte localitati, precum Vanatori, Seaca, Suhaia, Navodari, Bujoru sau Islaz. Toate aceste localitati sunt invecinate cu fonduri de vanatoare, aflate in administrare privata, unde traiesc mistreti.Reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare Teleorman sustin, prin intermediul unui comunicat de presa, ca decizia de sacrificare preventiva a porcilor a fost luata in urma unei analize de risc."Masura uciderii preventive s-a dispus in urma unei analize de risc intreprinsa de catre specialistii epidemiologi ai DSVSA Teleorman. Centrul Local de Combatere a Bolilor Teleorman (CLCB) a stabilit Planul de masuri privind controlul, combaterea si eradicarea PPA, precum si stabilirea zonelor de restrictii. Ancheta epidemiologica este in desfasurare. DSVSA Teleorman solicita sprijinul si intelegerea cetatenilor pentru respectarea masurilor impuse de autoritati, avand in vedere consecintele economice grave generate de aparitia acestei boli", precizeaza conducerea DSVSA Teleorman, intr-un comunicat de presa.Proprietarii de animale acuza autoritatileProprietarii de animale spun ca, in ciuda despagubirilor pe care le-au primit de la stat, experientele traite in aceste zile, cand porcii sanatosi le-au fost ucisi si s-au trezit cu jandarmii la poarta sunt traumatizante ...citeste mai departe despre " Pesta revine: Peste 3.000 de porci, sacrificati in Teleorman. Taranii acuza autoritatile ca omoara doar porcii sanatosi, nu si mistertii bolnavi " pe Ziare.com