Peste 200 de fermieri s-au inscris in programul Crestem Romania BIO

Evenimentul a avut loc pe 12 iunie si a gazduit o dezbatere privind viitorul agriculturii BIO in Romania, la care au participat parteneri ai retailerului atat din partea autoritatilor publice centrale, cat si fermieri si experti in domeniu."Crestem Romania BIO" este primul program pe termen lung initiat de un retailer, dedicat sustinerii agricultorilor romani care vor sa treaca la agricultura BIO.In primele 2 luni, peste 200 de fermieri s-au inscris in program si 75 dintre ei sunt eligibili pentru a incepe conversia la BIO, acestia beneficiind de sprijin financiar pentru primul an, contracte ferme de preluare a productiei in perioada de conversie si 2 ani dupa obtinerea certificarilor necesare, cat si consultanta si promovare.Produsele recoltate in perioada conversiei vor ajunge pe rafturile magazinelor Carrefour cu o eticheta speciala, de tranzitie - "in conversie la BIO" - iar dupa certificare, cu eticheta ecologica, in conformitate cu normele europene."Exista un potential mare in tara. Pentru a converti acest potential intr-un model de dezvoltare, e nevoie de contributia tuturor. Cred sincer ca trebuie sa lucram impreuna: fermieri, retaileri, autoritati, organizatii de mediu, ONG-uri si camere de comert.Fermierii inscrisi in program sunt plini de curaj si creativitate, dispusi sa incerce culturi BIO diverse, precum cartofi, morcovi, ardei, mure, afine si altele. BIO va fi o parte esentiala a agriculturii romanesti, iar Carrefour vrea sa puna piatra de temelie", a precizat Jean Richard de Latour, CEO Carrefour Romania.La randul sau, Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a indemnat toti actorii implicati sa beneficieze de oportunitatile actuale. " Agricultura romaneasca are de jucat rolul sau in acest mod de productie si pe piata comuna europeana, care, sa ne amintim, este una dintre cele mai ravnite piete din lume, datorita puterii noastre de cumparare si a niv ...citeste mai departe despre " Peste 200 de fermieri s-au inscris in programul Crestem Romania BIO " pe Ziare.com