Petrolistii avertizeaza: Ordonanta Teodorovici ne obliga sa concediem pana la 75% din personal

Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) a emis un comunicat de presa in care atentioneaza cabinetul Dancila cu privire la faptul ca masurile incluse in Ordonanta 114/2018 "vor duce la o pierdere dubla atat pentru sectorul petrolier, cat si pentru bugetul de stat".In contextul majorarii impozitelor si a plafonarii multor preturi pe piata energiei, antreprenorii din bransa se pregatesc acum sa isi limiteze investitiile. Unii dintre ei isi vor restrange afacerile intr-o asemenea masura incat "au semnalat o reducere a personalului de pana la 75% in viitorul apropiat".