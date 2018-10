"Nu putem lua decizia de a investi la Petrom (parte a grupului OMV- n.red.) in acest trimestru, asa cum am planuit", a declarat Rainer Seele, potrivit Reuters.Acesta a mai spus ca OMV trebuie, inainte de toate, sa evalueze conditiile in care ar urma sa faca investitii de "miliarde de euro". Iar cum evaluarea va dura, decizia de a investi sau nu in explotarile din offshore-ul romanesc va fi luata abia in 2019.Rainer Seele si-a exprimat, totodata, ingrijoarea privind faptul ca, potrivit legii offshore, petrolistii vor fi obligati sa vanda 50% din productie pe piata din Romania."Suntem foarte ingrijorati din cauza faptului ca exista restrictii la vanzarea gazelor. Libertatea pe piata este foarte importanta", a mai spus directorul OMV pentru Reuters.Reamintim ca miercuri Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, proiectul de Lege offshore. Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Finantelor, exploatarea ar urma sa fie mai avantajoasa pentru companii decat pentru statul roman.Mai exact, prin exploatarea a circa 115 miliarde de metri cubi de gaz din Marea Neagra in regim offshore, statul ar urma sa castige circa 13,8 miliarde de dolari (adica circa 44% din profitul total), in vreme ce petrolistii se vor alege cu nu mai putin de 18 miliarde de dolari (adica 56% pofitul obtinut din exploatare si valorificarea resursei romanesti).Ziare.com a solicitat Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (ARCOMN) sa comunice daca si alte companii iau in calcul sa urmeze exemplul OMV si sa isi amane decizia de a investi in tara noastra. Va vom putea pune la dispozitie raspunsul ARCOMN la momentul in care aceasta ni-l va comunica. ...citeste mai departe despre " Petrolistii din Marea Neagra fac un pas inapoi: OMV a amanat decizia de a investi in exploatarile offshore " pe Ziare.com