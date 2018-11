Petrolistii n-au renuntat la gazele din Marea Neagra si fac pregatiri pentru exploatare

Black Sea Oil & Gas (BSOG) informeaza, prin intermediul unui comunicat de presa remis Ziare.com, ca directorul societatii, Mark Beacom, si cel al Transgaz, Ion Sterian, au semnat un contract de transport al gazelor din Marea Neagra.Potrivit documentului, "contractul este incheiat pe o perioada de 15 ani si are ca data de incepere a transportului gazelor naturale ziua de 1 februarie 2021, la o capacitate de transmisie de 1 miliard de metri cubi/an".Cu toate astea, compania informeaza ca acest contract se va aplica "doar in cazul obtinerii deciziei finale de a investi in Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) ".Proiectul MGD consta, de fapt, crearea unui "ansamblu submarin de productie pe zacamantul Doina care va fi conectat printr-o conducta de 18 km la platforma de productie monitorizata si operata de la tarm amplasata pe zacamantul Ana. O conducta submarina de 121 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la tarm, unde urmeaza 4,1 km de conducta subterana pana la noua statie de tratare a gazelor (STG) . Gazele tratate vor fi livrate prin statia de masurare a gazelor localizata in perimetrul STG catre Sistemul National de Transport operat de Transgaz", se arata in comunicatul companiei.BSOG - care in urma cu putin timp a anuntat, ca si OMV, ca isi amana decizia de a investi in Marea Neagra dupa adoptarea Lefii off-shore - anunta, insa, ca nu si-a pierdut entuziamul pentru proiect. Mai exact, potrivit companiei:"BSOG continua, in paralel cu evaluarea impactului Legii Offshore, sa avanseze cu toate activitatile necesare pentru a ajunge in punctul in care partenerii si actionarii vor putea lua decizia de a investi. Aceste activitati includ indeplinirea tuturor cerintelor de autorizare a proiectului, semnarea contractului de vanzare-cumparare a gazelor, finalizarea comenzilor pentru echipamentele cu termen indelungat de achizitie, semnarea contractului de antrepriza generala si a celui pentru forajul sondelor de dezvoltare. Rezultatul evaluarii impactului Legii Offshore asupra proiectului va reprezenta un factor cheie in stabilirea luarii unei decizii favorabile de a investi."Asa cum Ziare.co ...citeste mai departe despre " Petrolistii n-au renuntat la gazele din Marea Neagra si fac pregatiri pentru exploatare " pe Ziare.com