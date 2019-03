Valoarea nominala reiesita din calcul pentru ansamblul anului trecut a fost de 940.477,5 milioane lei, cu ceva mai mult de noua miliarde de lei sau aproape 1% sub valoarea prognozata de CNSP si utilizata de Ministerul Finantelor (949.600 lei).Rezultatul ajustat sezonier pentru trimestrul patru a fost de 0,7% fata de trimestrul anterior, cea mai mica valoare din ultimele trei trimestre, dar egala cu avansul din T4 2017.De remarcat revenirea la valori ceva mai temperate de crestere de la un trimestru la altul, dupa o anumita accelerare a ritmului pe parcursul primelor trei trimestre.Ca de obicei, pe seria bruta, se poate vedea o evolutie in ultimul trimestru din 2017 identica in raport cu media anuala (valori similare au fost consemnate si in anii anteriori).Media de crestere economica din 2014 incoace - 5% pe anData fiind stabilizarea destul de evidenta a cresterii economice undeva in jur de patru procente si incetinirea ritmurilor in cazul principalilor parteneri comerciali, prognoza pentru 2019 pare a fi mai exacta din partea Comisiei Europeane (3,8%) decat varianta in care s-ar produce subit o crestere la 5,5%, valoarea utilizata pentru constructia bugetara pe acest an.Fata de anul de referinta 2008, PIB -ul Romaniei a avansat in termeni reali cu 21,4% in perioada 2015 - 2018, dupa ce revenise de-abia in 2014 exact la valoarea din 2008.Performanta medie de 5% pe ultimii patru ani apare ca foarte buna, dar trebuie sa fim atenti in privinta fortarii cresterii peste potentialul oferit de conditiile din economie.Citeste mai multe despre PIB 2018 - cu 9 miliarde de lei sub valoarea scontata. Nori negri pe anumiti indicatori economici pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " PIB 2018 - cu 9 miliarde de lei sub valoarea scontata. Nori negri pe anumiti indicatori economici " pe Ziare.com