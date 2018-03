PIB-ul regional: Vestea buna - cu peste 40.000 de euro/locuitor, Bucurestiul devanseaza Madridul, Berlinul si Roma. Care e vestea rea

Astfel, zona Capitalei a devansat in termeni comparabili zone metropolitane europene precum Madrid (125%), Berlin (118%), Roma (110%) sau Lisabona (102%)De retinut, urmare a calcularii unui nivel al preturilor de doar 50,7% din media europeana, cele 20.500 euro/locuitor in valori nominale au echivalat cu 40.400 euro/locuitor ca putere de cumparare, ambele praguri, cel de 20.000 euro si cel de 40.000 de euro, fiind depasite in premiera.Vestea buna este ca Romania mai figureaza acum cu doar trei regiuni de dezvoltare in topul celor mai sarace regiuni ale UE, fata de cinci regiuni in urma cu doi ani, si regiunea Vest a reusit sa atinga un obiectiv mai vechi fixat la aderare, cel de 60% din media UE si acum avem doua regiuni care indeplinesc acest criteriu, teoretic necesar pentru adoptarea euro.Cresc sever decalajele interne intre regiuniVestea proasta este ca decalajele intre zonele mai bogate si cele mai sarace ale tarii s-au majorat in continuare, iar falia dintre Capitala si restul tarii (nemaivorbind de judetele apropiate) s-a majorat considerabil.Semnificativ, daca Bucuresti-Ilfov a urcat cu nu mai putin de zece puncte procentuale in statistica Eurostat in decurs de doi ani, regiunea Sud-Est este singura care a batut pasul pe loc, cu avans zero.Cele trei regiuni ale Romaniei ramase la coada UE sunt:- Regiunea Nord-Est (aflata la 34% din media UE si pe locul cinci in clasamentul saraciei europene),- Regiunea Sud-Vest Oltenia (cu 42% si locul 7)- Sud-Muntenia (cu 46% si locul 12-13, alaturi de nordul Greciei, desi se afla "la o aruncatura de bat" de Bucuresti)Desigur, si altii "au falitii lor", de vazut si plasarea pe locul secund in clasamentul saraciei a unei regiuni din Franta, si anume Mayotte, care a inregistrat un nivel al PIB/locuitor de doar 33% din media UE.Daca nu suntem atenti cu politicile economice duse, ce creste si nu creste sustenabil se poate duce si inapoi in jos.Citeste in continuare detalii pe Curs de Guvernare.... citeste mai departe despre " PIB-ul regional: Vestea buna - cu peste 40.000 de euro/locuitor, Bucurestiul devanseaza Madridul, Berlinul si Roma. Care e vestea rea " pe Ziare.com