Pierderi de milioane de euro, somaj in crestere si afaceri distruse, din cauza pestei

Acestia au inceput deja sa inchida magazinele care comercializau carne de porc si sa trimita angajatii in somaj.Confirmarea pestei porcine africane la fermele din Gropeni cu 141.000 de porci si din Tichilesti cu 35.000 de capete reprezinta o grea lovitura pe toti cei implicati in domeniu, atat pentru producatori, cat si pentru comercianti.Pagube uriaseNeoficial, la ferma din Gropeni, cea mai mare din Romania si a doua din Europa, se vorbeste despre pagube de ordinul zecilor de milioane de euro. Valoarea pagubelor va fi stabilita de Prefectura Braila, cu ajutorul membrilor comisiilor special infiintate."Se va intruni comitetul de combatere a bolilor, Prefectura va fi cea care va hotari. Pagube mari, pe acest platou sunt in acest moment 141.000 de porci", a declarat reprezentantilor presei medicul veterinar al fermei din Gropeni, Dumitru Jataruc.Si angajatii fermei de la Ticihilesti spun ca pagubele sunt uriase si vorbesc despre distrugerea zootehniei."Imi vine sa plang, sa vad zeci de mii de animale sacrificate. Nu stiu daca dumneavoastra realizati lucrul acesta. Pe partea aia de gard se vede altfel. Pierderea e foarte mare, de ordinul milioanelor de euro. Ferma s-a inchis deja.In somaj toata lumea, inclusiv eu. Este foarte agresiv virusul. Se distruge zootehnia. Deja s-a distrus o bucata buna de ea. Banuiesc ca tot sud estul tarii noastre este la pamant si va fi in continuare la pamant", a declarat fostul sef al fermei de porci de la Tichilesti, Alexandru Dumitrescu.Pe langa sutele de mii de animale sacrificate pentru care proprietarii vor fi despagubiti de stat, fermierii raman si fara stocurile de nutret. De asemenea, cladirile, caile de acces si utilajele din ferme trebuie dezinfectate tot pe cheltuiala proprietarilor, iar activitatile legate de productie nu pot fi reluate decat peste cateva luni, dupa parcurgerea unor etape de dezinfectie si verificare."Cheltuielile nu vor fi doar pentru despagubirile porcilor, sunt cheltuielile colaterale care vor interveni. Adica furajele care fi confiscate si asa mai departe. Deci pierderea economica este enorma", a spus, in cadrul unei conferinte de presa, directorul Directiei Sani