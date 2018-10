PNL atrage atentia ca Romania are cel mai mare deficit bugetar din perioada de dupa criza: Ne imprumutam mai scump decat Grecia

"Romania a ajuns sa se imprumute mai scump decat Grecia. Analfabetismul economic dovedit de guvernul PSD ne-a adus pe marginea prapastiei numita recesiune. La sfarsitul primelor opt luni din acest an, deficitul bugetar a ajuns la 14,6 miliarde de lei, respectiv 1,54% din PIB , cel mai mare deficit bugetar din perioada de dupa criza (ultimii opt ani).Actualul guvern a imprumutat aproximativ 30 miliarde de lei, doar de la inceputul anului 2018, la care se adauga 2 miliarde de euro si 1,2 miliarde de dolari. Azi, Romania se imprumuta mai scump decat Grecia.Acest dezechilibru cronicizat este si un efect al deprofesionalizarii administratiei centrale, care produce efecte cu rezultate directe asupra colectarii veniturilor fiscale", a afirmat Marilen Pirtea care este si unul dintre vicepresedintii Camerei Deputatilor, intr-un comunicat de presa remis, luni.Acesta a sustinut ca Guvernul ignora semnalele venite din economie. Pirtea da ca exemplu adancirea deficitului de cont curent, care a ajuns la 4,8 mld de euro, la sfarsitul lunii iulie, ceea ce marcheaza o crestere de 15,6% fata de perioada similara a anului trecut. Liberalul indeamna guvernantii sa plece urechea spre semnalele venite din economie si de la partenerii externi."Investitiile straine directe la 7 luni se situeaza la doar 2,3 miliarde de euro, una dintre cele mai scazute ponderi in PIB din ultimii ani si una dintre cele mai scazute din Europa Centrala si de Est. Tot la 7 luni, numarul firmelor nou infiintate a scazut cu 5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. FMI , Banca Mondiala si Comisia Europeana prognozeaza cresterea economica a Romaniei in jurul valorii de 4% pentru acest an, in timp ce actualul executiv mizeaza pe o crestere de 5,5%, nivel tinta considerat de guvernanti si pentru constructia bugetului. Daca prognoza de 5,5% nu se materializeaza, e aproape sigur ca bugetul va fi si mai dezechilibrat, iar deficitul bugetar va depasi valoarea de 3% din PIB", a adaugat Pirtea.Liberalul a precizat ca "politicile imprevizibile" ale Guvernului imping tara in prapastie."Guvernul si-a ratat constant obiectivele de colectare, dar, cu toate acestea, la rectificare au adaugat 'din pix' venituri suplimentare de 10 miliarde de lei. ...citeste mai departe despre " PNL atrage atentia ca Romania are cel mai mare deficit bugetar din perioada de dupa criza: Ne imprumutam mai scump decat Grecia " pe Ziare.com