PNL vine cu amendamente la proiectul de buget: Este cel mai mare jaf al unui guvern din bugetele comunitatilor locale

"Avem un buget mincinos, construit de niste infractori prinsi la furat. Un buget care arata falimentul guvernarii PSD-ALDE, care condamna Romania la subdezvoltare si loveste in cei mai saraci. Analizand principalii indicatori ai bugetului si cifrele prezentate de Ministerul Finantelor Publice ticluite la masa cu Liviu Dragnea si Darius Valcov, doi condamnati penali, vedem o reteta de jefuire a bugetelor locale si o solutie de furt din banii oamenilor, din buzunarele romanilor care vor trebui sa plateasca toate masurile populiste adoptate in acesti ani, prin scumpiri si dobanzi mai mari. Puterea de cumparare a romanilor si-a pierdut valoarea in acesti ani.Avem de-a face cu un buget construit pe niste indicatori falsi incepand cu cresterea economica de 5,5%, care dupa toate estimarile nu va fi mai mare de 4% in 2018, desi au prognozat 6,1%. Avem o rata a inflatiei mincinoasa si de aceasta data asa cum a fost si anul trecut cand au prognozat o inflatie de 3,7% si am incheiat cu 4,6%, iar pentru anul 2019 au in vedere o inflatie de 2,8%, ca sa nu mai vorbim de curs, care anul trecut a fost anticipat la 4,59 lei, a incheiat anul cu 4,65, iar pentru acest an ei au prevazut un curs de 4.67 lei pentru un euro.Sunt indicatori falsi care arata disperarea celor din guvernarea PSD-ALDE, disperarea unor analfabeti economici care nu stiu cum sa isi repare greselile provocate in economie si cred ca din pix se pot rezolva dezechilibrele economice.Acest buget arata o condamnare a Romaniei la subdezvoltare pentru ca vedem abandonarea principalelor proiecte de dezvoltare ale tarii - constructia spitalelor regionale, autostrada Unirii Targu Mures-Iasi, Sibiu-Pitesti, Comarnic-Brasov, centura capitalei, au zero finantare in bugetul de stat si, ca cinismul lor sa fie dovedit la maxim, incearca acum sa isi acopere ineficienta din actul de guvernare si sa creasca taxele si impozitele cu mana primarilor.Este cel mai mare jaf al unui guvern din bugetele comunitatilor locale la care asistam in acest an si o sa va prezint in premiera analiza realizata de Partidul National Liberal, care demonteaza minciuna cuplului Dragnea-Valcov cu cel mai mare buget din istorie pentru bugetele locale.In acest grafic se vede foarte clar alocarea in PIB a bugetelor locale si romanii trebuie sa ...citeste mai departe despre " PNL vine cu amendamente la proiectul de buget: Este cel mai mare jaf al unui guvern din bugetele comunitatilor locale " pe Ziare.com