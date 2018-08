Ponta, despre rectificarea bugetara: Este prima data de la criza din 2010 cand se iau bani din Trezorerie

Ponta a mai anuntat ca Romania este tara din Uniunea Europeana care se imprumuta cel mai scump, depasind de curand Grecia care era lider in acest clasament."Noi ne-am uitat cu ochii unor oamenii care au facut rectificari bugetare si vreau sa va spun doua lucruri pe care incearcam sa le ridicam ca si probleme in Parlament. In primul rand, nu s-au alocat deloc resurse pentru autoritatile locale in ceea ce priveste acoperirea cheltuielilor structurilor aflate in subordine.O sa avem in septembrie mii de oameni care lucreaza in structurile locale si care nu au bani de salarii. Evident, nu s-a alocat niciun leu pentru niciunul din proiectele locale sau nationale", a afirmat Ponta.O alta problema identificata de fostul premier o reprezinta faptul ca Guvernul va lua bani din Trezorerie."Si s-a intamplat un lucru care nu s-a mai intamplat din perioada crizei din 2010. Se prevede in ordonanta de rectificare ca Guvernul sa ia bani din Trezorerie, acea rezerva care pentru toti cei care stiu ce inseamna guvernare, sunt banii aceia pe care ii tii, esti obligat de altfel, sa-i tii pentru situatii de criza, sa iti acopere 3-4 luni de importuri sau sa-ti acopere plata datoriei", a explicat Victor Ponta.El sustine ca astfel, intr-o situatie extrem de dificila, Guvernul va intra in incapacitate de plata si va fi nevoit sa se imprumute."Cred ca orice om normal are sau incearca sa puna niste bani deoparte pentru o situatie de criza. Statul roman are acesti bani pusi deoparte inca din perioada privatizarilor, din 2007-2008, nimeni nu a intrat peste ei, nici Guvernul Boc, Guvernul Ponta cu atat mai putin. Este prima data cand se intampla acest lucru si vreau sa va spun ce va inseamna acest lucru: (...) inseamna ca, in situatii extrem de dificile, Guvernul Romaniei va fi in incapacitate de plata si va trebui sa gaseasca urgent pe cineva, FMI , altcineva care sa-i dea bani", a mentionat fostul lider PSD.Ponta a mai spus ca Romania este tara din Uniunea Europeana care se imprumuta cel mai scump, depasind Grecia. Fostul premier a precizat ca Romania se indreapta spre faliment."Romania este tara din Uniunea Europeana care se imprumuta cel mai scump, mai scump si decat Grecia. Am vazut acum datele de la ...citeste mai departe despre " Ponta, despre rectificarea bugetara: Este prima data de la criza din 2010 cand se iau bani din Trezorerie " pe Ziare.com