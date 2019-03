Populistii au preluat controlul asupra economiei mondiale (Bloomberg)

Aceasta modificare dramatica pentru G20, de la un nivel de 33% in 2016, reflecta partial alegerea lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA. In anul 2018 grupul guvernelor populiste s-a extins prin adaugarea Italiei si Braziliei. Pe termen lung, un factor important a fost ascensiunea Chinei si cresterea economiei sale.Analistii de la Bloomberg Economics definesc conducatorii populisti drept cei care "promit sa apere populatia de elitele corupte, oferind solutii de bun simt, spre deosebire de politici complexe, si promovand unitatea nationala in fata angajamentelor internationale".Pe baza acestei definitii, Brazilia, India, Italia, Mexic, Turcia si SUA sunt conduse de lideri populisti. Criza financiara a accelerat ascensiunea unor politici extreme atat pe partea stanga, cat si pe partea dreapta a spectrului politic, in conditiile in care alegatorii sunt nemultumiti de cresterea somajului, austeritatii si inegalitatii. In plus, senzatia de frustrare a alegatorilor a fost alimentata de pachetele enorme de sprijin acordate bancilor, considerate vinovate de izbucnirea crizei financiare.Modificarea gandirii politice afecteaza si politicile economice, iar analistii de la Bloomberg Economics sustin ca "exista semnale in crestere ca politicile proaste afecteaza cresterea economica". Noul indicator al Bloomberg Economics privind Produsul Intern Brut mondial arata ca in primul trimestru acesta a inregistrat o crestere de 2,1%, cel mai modest ritm de crestere de dupa criza financiara.Trebuie inventat un "nou capitalism"Pe langa protectionism si pagubele produse comertului mondial, un exemplu al pagubelor provocate de politicile economice populiste este Italia unde coalitia la putere a provocat vanzari de obligatiuni cu abordarea sa vizavi de politica fiscala, iar economia a intrat in recesiune.Alte guverne au sesizat o modificare a gandirii politice si a consecintelor negative asupra economiilor. Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, profita de faptul ca tara sa detine presedintia grupului tarilor puternic industrializate (G7) pentru a promova ideea unor reforme de amploare. "Daca nu inventam un nou capitalism, solutiile economice absurde vor avea castig de cauza si ne vor arunca in recesiune" a declarat Bruno Le Maire intr-un interviu acordat recent....citeste mai departe despre " Populistii au preluat controlul asupra economiei mondiale (Bloomberg) " pe Ziare.com