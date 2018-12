Presa internationala scrie despre masurile fiscale anuntate de Teodorovici

"Bursa de Valori din Romania este in scadere cu aproape 12% in urma noilor propuneri de taxe", titreaza site-ul publicatiei Financial Times.Reforma cunoscuta sub denumirea de "taxa pe lacomie", va include de asemenea noi taxe asupra companiilor din domeniile energiei si telecomunicatiilor, care vor fi obligate sa plateasca 3% din cifra de afaceri, a anuntat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, citat de Financial Times.Indexul Bursei de valori de la Bucuresti a scazut cu 11,9%, aflandu-se in cea mai mare scadere inca din 2009, potrivit Refinitiv. Este de asemenea cea de a doua cea mai mare scadere inca de la sfarsitul anilor 1990.Publicatia Financial Times mentioneaza ca Romgaz si OMV Petrom au scazut cu peste 5% fiecare.Agentia Reuters relateaza ca Guvernul roman a avut o abordare oscilanta a intentiilor privind taxele, anul trecut, provocand incertitudine in randul investitorilor si afectand cursul valutar al leului.Jurnalistii de la Reuters mentioneaza ca Teodorovici nu a elaborat cum va aplica Guvernul taxa pe lacomie si nici mecanismul acesteia."Teodorovici a declarat ca noua taxa va reusi sa aduca la buget 3,6 miliarde de lei", adauga Reuters.Intr-un articol separat, Reuters relateaza ca actiunile bancilor Erste Bank si Raiffeisen Bank International au scazut, miercuri, in urma anuntului facut in privinta planurilor de a le impune bancilor din Romania o noua taxa incepand in 2019."Erste Bank, care primeste aproximativ 8,4% din cifra sa de afaceri de la cea mai mare banca din Romania, Banca Comerciala Romana, a inregistrat la actiunile sale o scadere de aproximativ 10%".Analistii KBW, citati de Reuters, considera ca noua taxa va afecta de asemenea si castigurile bancii franceze Societe Generale Jurnalistii de la Bloomberg relateaza ca presedintele Klaus Iohannis, cativa afaceristi si asociatii pentru pensii private au cerut Guvernului sa reconsidere decizia, facand apel la consultari mai ample inainte de a actiona si numind masurile "ilogice"."Sectorul bancar din Romania este controlat in cea mai mare parte de creditorii occidentali, inclusiv Erste Group Bank AG, Societe Generale SA si UniCredit. Industria gazelor naturale este impartita intre compania OMV Petrom, controlata de OMV AG din Austria si Romgaz", explica Bloomb ...citeste mai departe despre " Presa internationala scrie despre masurile fiscale anuntate de Teodorovici " pe Ziare.com