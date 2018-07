Seful Comisiei Europene merge la Casa Alba pentru a dezamorsa razboiul cu Trump

"Presedintele Juncker si presedintele Trump vor lucra in vederea imbunatatirii comertului transatlantic si construirii unui parteneriat economic mai puternic", a precizat Comisia intr-un comunicat preluat de AFP."Cei doi lideri vor discuta despre cooperarea aprofundata intre guverne si institutiile UE si Statele Unite, intr-un vast set de subiecte, precum politica externa si de securitate, lupta impotriva terorismului, securitatea energetica si cresterea economica", a adaugat CE.Casa Alba a publicat un comunicat aproape identic celui al Comisiei, in care, spre deosebire de textul european, nu mentioneaza o "cooperare aprofundata" intre cele doua regiuni.Comisia a refuzat sa detalieze intentiile lui Juncker pe plan comercial, in cadrul acestei intalniri, care va avea loc la Casa Alba."Suntem pe cale sa ne pregatim strategia si nu ar fi intelept din partea mea sa discut asta aici", a declarat marti Margaritis Schinas, un purtator de cuvant al institutiei, in conferinta de presa zilnica.Potrivit unor surse europene, o reuniune intre statele membre, miercuri, va stabili pozitia europeana.Trump a starnit un razboi comercialBruxelles-ul si Washingtonul sunt angajate intr-un conflict comercial de la 1 iunie, cand Washingtonul, invocand "securitatea nationala", a impus taxe vamale punitive otelului si aluminiului europene.Europenii au raspuns imediat impunand taxe unei serii de produse americane emblematice, precum untul de arahide sau motocicletele Harley-Davidson.Asa incep razboaiele comerciale: De ce sunt foarte periculoase taxele vamale impuse de TrumpRazboiul comercial declansat de Trump: Seful SUA se infoaie la UE, chinezii vorbesc despre un dezastru economicDonald Trump a amenintat ulterior sa impuna taxe vamale suplimentare de 20% automobilelor importate in Statele Unite provenind din UE, o masura care ar avea consecinte mult mai dure decat taxele impuse otelului si aluminiului."Daca nu negociaza cu buna credinta, vom face ceva in legatura cu milioanele de masini care intra in tara noastra si care sunt taxate la un nivel practic nul, un nivel foarte scazut", a amenintat americanul saptamana trecuta, in cursul unui summit NATO, la Bruxelles, referindu- ...citeste mai departe despre " Seful Comisiei Europene merge la Casa Alba pentru a dezamorsa razboiul cu Trump " pe Ziare.com