Presedintele UBS avertizeaza: Brexit-ul poate provoca "o greva" pe scara larga a investitorilor

"Cred ca ati observat, din cauza Brexit-ului, dar si a conflictelor comerciale, ca a avut loc o crestere enorma a incertitudinilor. Incertitudinile au fost intotdeauna rele pentru investitori. Dar ceea ce observam acum, si o observam in baza noastra de clienti, este aproape o greva a investitorilor", a declarat presedintele UBS, Axel Weber, citat de CNBC.Comentariile bancherului german au avut loc la reuniunea anuala a FMI din Washington, unde discutiile s-au concentrat in mare parte pe turbulentele economice provocate de razboaiele comerciale, protectionism si instabilitatea politica."Modul in care vad eu lucrurile este ca, in timp ce dobanzile sunt foarte, foarte scazute, iar costurile investitiilor se afla la un nivel scazut istoric, incertitudinile daca aceste proiecte vor da rezultate, daca regandirea lanturilor de productie va da rezultate, fie ca acestea sunt in China sau pentru europeni in Marea Britanie, sunt uriase. Iar oamenii nu vor lua aceste decizii pana nu vor fi luate deciziile politice", a spus Weber.S&P Global Ratings a calculat in primavara ca Brexit-ul a costat economia britanica 86 de miliarde de dolari deja. Incertitudinile provocate de votul la referendum au dus la o depreciere semnificativa a lirei sterline, au marit inflatia, au redus puterea de cumparare a populatiei, au slabit exporturile, au redus preturile proprietatilor imobiliare si au blocat investitiile locale si straine.Marea Britanie tocmai a solicitat o prelungire a termenului de iesire din UE, care era 31 octombrie, iar aceasta ar fi a treia extindere de la referendumul din iunie 2016, dupa ce parlamentarii britanici au amanat un vot de sambata referitor la acordul de retragenere negociat de premierul Boris Johnson.Parlamentarii britanici au votat pentru activarea unei legi care impune premierului sa ceara Bruxelles-ului amanarea Brexit, in pofida opozitiei vocale a lui Johnson.Dar liderii europeni nu sunt obligati sa accepte cererea de extindere, existand mai multe modalitati de a raspunde. Acestia ar putea oferi o prelungire tehnica, de cateva saptamani, in speranta aprobarii acordului renegociat cu Johnson; ar putea conveni amanarea Brexit pana pe 31 ianuarie, deschizand calea pentru organizarea de aleg ...citeste mai departe despre " Presedintele UBS avertizeaza: Brexit-ul poate provoca "o greva" pe scara larga a investitorilor " pe Ziare.com