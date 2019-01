Prestatia lui Teodorovici la sefia ECOFIN a inceput cu un rateu: N-a spus nimic clar si a generat confuzie totala

In schimb, a generat confuzie totala in ceea ce priveste lista de obiective. Totodata, a ratat mai multe ocazii de a puncta pentru Romania atunci cand l-am intrebat de pozitiile sale politice pe dosare importante pentru viitorul tarii noastre in UE, precum Fondul Monetar European si Functia Europeana de Stabilizare a Investitiilor.Romania a preluat, la 1 ianuarie 2019, Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Ca atare, ministrii romani detin presedintiile formatiunilor ministeriale din Consiliu. Astfel, in calitate de ministru al Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici este, timp de 6 luni, presedintele Consiliului Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) al UE. Are deci rolul de a coordona afacerile economice ale intregii Uniuni timp de 6 luni.In aceasta calitate a venit ieri in Comisia ECON a Parlamentului European pentru a ne prezenta prioritatile Presedintiei romane a ECOFIN.Nicio pozitie clara si coerentaDin pacate, a ratat toate oportunitatile de a vorbi despre ce este important pentru Romania si de a aduce tara noastra in centrul atentiei. L-am intrebat chiar eu in doua randuri despre doua dosare importante privind Uniunea Economica si Monetara (UEM) si viitorul Romaniei in cadrul UEM. Este vorba despre Fondul Monetar European propus de Comisia Europeana, precum si despre Functia Europeana de Stabilizare a Investitiilor.Aceasta functie ar sprijini financiar statele membre in cazul socurilor asimetrice din zona euro. Statele membre eligibile pentru aceasta functie sunt momentan tarile din zona euro si tarile participante la mecanismul de schimb valutar (ERM II) . Romania nu este, in prezent, nici in zona euro, nici nu participa la ERM II.Inca de la aparitia acestor propuneri eu am sustinut ca statele care inca nu sunt membre ale zonei euro, dar si-au asumat aderarea la momentul la care sunt pregatite trebuie sa fie luate in considerare atunci cand se iau decizii pe aceste dosare. De aceea, l-am intrebat pe ministrul Teodorovici ce va face concret pe durata presedintiei pentru a se asigura ca statele care nu sunt inca in zona euro vor fi incluse in aceste proiecte.De asemenea, l-am intrebat cum vede participarea statelor din afara zonei euro ...citeste mai departe despre " Prestatia lui Teodorovici la sefia ECOFIN a inceput cu un rateu: N-a spus nimic clar si a generat confuzie totala " pe Ziare.com