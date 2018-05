Pretul petrolului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Urmeaza noi scumpiri la benzina si motorina

Barilul de petrol a ajuns joi la 80 de dolari, informeaza Bloomberg.Mai mult, expertul in energie Dan Yergin avertizeaza ca pretul barilului de petrol va ajunge in iulie la 85 de dolari, scrie CNBC.Potrivit acestuia, cauzele sunt scaderea productiei din Venezuela si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul.Departamentul de Administrare a Informatiilor din Energie din SUA (EIA) a anuntat ca productia in Venezuela a scazut de la 2,3 milioane de barili pe zi in ianuarie 2016, la 1,6 milioane de barili pe zi in ianuarie 2018.Si Goldman Sachs a preconizat saptamana trecuta ca pretul titeiului ar putea depasi in vara prognoza de 82,50 dolari, in timp ce Bank of America Merrill Lynch a avertizat ca petrolul ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril pana anul viitor.Asadar, este de asteptat ca romanii sa scoata mai multi bani din buzunar pentru carburanti, in perioada urmatoare. Mai mult, odata cu cresterea pretului la carburanti, este posibil sa urmeze scumpiri in lant si la alte produse.Ne aflam pe locul 13 in topul suferintei la pompaRecent, Bloomberg scria ca Romania inca se afla destul de sus in topul suferintei la pompa, clasamentul care raporteaza venitul mediu zilnic la pretul benzinei.Astfel, in primul trimestru al anului 2018, ne aflam pe locul 13 in topul suferintei la pompa.Potrivit Bloomberg, un roman a dat 4,21% din venitul mediu zilnic de 29,9 euro pe un litru de benzina, care costa 1,17 euro (pretul reprezinta o medie) in perioada analizata.In topul suferintei la pompa, suntem la egalitate cu China, cu 4,21% din venitul mediu zilnic de 22,36 euro dat pe un litru de benzina. Pe 12 se afla Columbia, cu 4,28% din 15,77 euro, in timp ce pe 11 se pozitiona Brazilia, cu 4,62% din 21,51 euro.Iata cum arata top 10:10. Bulgaria - 5,01% din venitul mediu zilnic de 20,83 euro9. Turcia - 5,06% din venitul mediu zilnic de 23,83 euro8. Egipt - 5,29% din venitul mediu zilnic de 5,70 euro7. Thailanda - 5,51% din venitul mediu zilnic de 16,55 euro6. Africa de Sud - 5,98% din venitul mediu zilnic de 15,89 euro5. Indonezia - 6,6% din venitul mediu zilnic de 8,97 euro4. Nigeria - 8,71% din venitul mediu zilnic de 4,21 euro3. Filipine - 11,39% din venitul mediu zilnic de 6,95 euro2. Pakistan - 17,84% din venitul mediu zilnic de 3,36 euro1. India - 20,11% d ...citeste mai departe despre " Pretul petrolului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Urmeaza noi scumpiri la benzina si motorina " pe Ziare.com