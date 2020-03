In SUA, pretul petrolului a scazut cu 27%, la 30 de dolari pe baril, relateaza CNN.Instabilitatea vine dupa implozia aliantei dintre OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol) si Rusia de vineri.Rusia a refuzat sa reduca productia pentru a stabiliza pretul. Esecul negocierilor de la Viena s-a simtit in pretul petrolului care a scazut vineri si sambata cu 10%.Arabia Saudita a escaladat situatia prin noi actiuni menite sa redobandesca controlul pietei si a pune presiune pe Rusia.Cea mai mare scadere a pretului petrolului intr-o zi in SUA a avut loc in septembrie 2001, cand a cazut cu 15%, potrivit unor statistici ale Refinitiv care merg pana in anul 2000. ...citeste mai departe despre " Pretul petrolului, scadere istorica: S-a prabusit cu 25% intr-o singura noapte " pe Ziare.com