Pretul petrolului a ajuns la cel mai redus nivel din ultimul an

Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a coborat cu pana la 7,7%, la 52,77 dolari pe baril, cel mai scazut nivel atins dupa octombrie 2017, transmite Reuters.Pretul petrolului Brent a scazut cu pana la 7,6%, la 61,71 dolari pe baril, cel mai redus nivel de dupa decembrie 2017.Scaderea inregistrata marti continua evolutia negativa a preturilor titeiului declansata la inceputul lunii octombrie. Pretul petrolului WTI este cu 30% sub maximul ultimilor aproape patru ani atins la inceputul lunii octombrie, in timp ce pretul petrolului Brent este mai mic cu 28%."In acest moment este vorba mai mult despre riscuri. Cand piata de capital scade cu 8-9%, tinde sa creeze imagini despre o economia globala slaba, iar acest lucru alimenteaza asteptarile unei cereri de petrol sub estimari", a declarat Jim Ritterbusch, presedintele firmei Ritterbusch and AssociatesBursele au fost afectate in ultimele doua luni de ingrijorari precum cresterea profiturilor companiilor, care s-ar putea sa fi atins nivelul maxim, cresterea costurilor de imprumut, incetinirea activitatilor economice la nivel mondial si tensiunile comerciale.Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) ar putea decide reducerea livrarilor de petrol cu 1-1,4 milioane de barili pe zi, la o reuniune programata sa aiba loc pe 6 decembrie.