Cotatia petrolului Brent a urcat cu 55 de centi, la 68,71 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului american WTI a avansat cu 28 de centi, la 62 de dolari pe baril, transmite Reuters.Pe parcursul tranzactiilor, petrolul Brent a atins 68,99 dolari pe baril, iar petrolul WTI 62,34 dolari pe baril. In ambele cazuri, cotatia a fost la cel mai ridicat nivel de dupa 17 septembrie.In termeni anuali, pretul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 27% in 2019, iar petrolul WTI cu circa 36%.Consilierul pentru comert al Casei Albe Peter Navarro a declarat intr-un interviu la Fox News ca faza intai a acordului comercial dintre SUA si China va fi semnata saptamana viitoare.Navarro a citat, dar nu a confirmat o stire potrivit careia vicepremierul chinez Liu He va face o vizita la Washington pentru semnarea acordului."Washingtonul o trimis o invitatie, iar Beijingul a acceptat-o", a declarat o sursa citata de publicatia South China Morning Post. ...citeste mai departe despre " Preturile petrolului au crescut la un nou maxim al ultimelor trei luni " pe Ziare.com