Preturile petrolului au inregistrat cea mai mare scadere saptamanala de la criza financiara din 2008

Piata a "reactionat corect la asteptarile ca noul coronavirus sa reduca cererea de petrol cu 2-3 milioane de barili pe zi, cel putin timp de cateva saptamani, si ca Rusia si Arabia Saudita sa creasca productia cu cel putin 2 milioane de barili pe zi", a declarat Michael Lynch, presedintele Strategic Energy & Economic Research."Acest lucru va crea stocuri imense, de 100-150 de milioane de barili pe luna", a spus Lynch, citat de MarketWatch.Dar chiar aceasta scadere accentuata a pretului "pare probabil sa ii incurajeze pe rusi sa ofere sauditilor un acord care sa conduca la scaderea de scurta durata, dar puternica a productiei", a adaugat acesta.Pretul petrolului West Texas Intermediate cu livrare in aprilie a crescut la New York Mercantile Exchange cu 0,7%, la 31,73 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului Brent cu livrare in luna mai a avansat cu 1,9%, la 33,85 de dolari pe baril, la ICE Futures Europe.Pe ansamblul saptamanii, petrolul WTI a scazut cu 23%, iar petrolul Brent cu 25%. Ambele reprezentand cele mai mari scaderi procentuale, pentru contractele pe termen de o luna, din decembrie 2008, potrivit Dow Jones Market Data.