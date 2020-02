Preturile petrolului au scazut la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China

Cotatia petrolului Brent a scazut cu 2,17 dolari, respectiv cu 3,8%, la 54,45 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din iunie 2019, transmite Reuters.Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 1,45 dolari, la 50,12 dolari pe baril, atingand un minim al sedintei de 49,91 dolari pe baril, de asemenea cel mai redus nivel din iunie 2019."Nu am mai asistat la un eveniment de distrugere a cererii de o asemenea amploare care sa evolueze atat de rapid", a declarat Phil Flynn, analist la firma Price Futures Group in Chicago.In conditiile in care epidemia a afectat cererea in China, cel mai mare importator de titei din lume, compania de rafinare Sinopec a decis reducerea productiei din aceasta luna cu circa 600.000 de barili pe zi, respectiv cu 12%, cea mai ampla masura de acest tip luata in ultimii peste 10 ani.Rafinariile independente din provincia Shandong, care importa cumulat circa o cincime din titeiul din China, au redus productia cu 30%-50%, intr-un interval de peste o saptamana, au declarat directori si analisti.Epidemia poate reduce in special cererea de carburant pentru avioane din China, a scris Paul Sankey, director general la Mizuho, in New York.Aeroportul din Wuhan este cel mai aglomerat din centrul Chinei, fiind tranzitat de 25 de milioane de pasageri pe an, iar potrivit estimarilor conservatoare numarul calatorilor ar fi scazut cu circa o treime, a spus Sankey.Potrivit mai multor surse apropiate situatiei, OPEC si aliatii sai, respectiv OPEC+, analizeaza reducerea livrarilor de petrol cu alte 500.000 de barili pe zi.Potrivit Wall Street Journal, o alta optiune ar fi reducerea temporara a livrarilor cu 1 milion de barili pe zi de catre Arabia Saudita.Agentia de rating Fitch a apreciat luni ca epidemia provocata de coronavirus ar putea genera un surplus pe piata petrolului, iar OPEC+, din care face parte si Rusia, ar putea fi nevoita sa reduca din nou productia, daca epidemia va dura mai multe luni.In prima zi de tranzactii dupa vacanta de Anul Nou chinezesc, capitalizarea principalului indice bursier chinez a scazut cu 393 de miliarde de dolari, investitorii au vandut yuani si marfuri, piata fiind dominata de temerile provicate de ep ...citeste mai departe despre " Preturile petrolului au scazut la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China " pe Ziare.com