Previziuni sumbre de la CE: Avansul economiei romanesti a fost revizuit in scadere. Diferenta mare fata de estimarea Guvernului

Totodata, in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul comunitar. Pentru 2020, Executivul comunitar indica un avans de 3,6%."Boom-ul economic al Romaniei se calmeaza pe masura ce ritmul de crestere a consumului privat incetineste iar contributia negativa a exporturilor nete la crestere continua sa se inrautateasca. Pe perioada de prognoza PIB -ul este estimat sa creasca mai moderat", se arata in previziunile Comisiei Europene.In cee ce priveste inflatia, CE a revizuit in crestere usoara la 4,3% prognoza pentru 2018, fata de 4,2% cat prognoza in primavara, urmand ca indicele preturilor de consum sa coboare la 3,5% in 2019 si 3,3% in 2020, ca urmare a slabirii cererii interne.Deficitul guvernamental este prognozat sa creasca la 3,3% din PIB in 2018, de la 2,9% din PIB in 2017, urmand sa continue pe aceasi tendinta pentru a ajunge la la 3,4% din PIB in 2019 si 4,7% in 2020."Aceste prognoze sunt influentate in principal de planurile de majorare semnificativa a punctului de pensie, incluse in programul de guvernate si implementate in legea pensiilor recent adoptata de Guvern", sustine CE.Si Fondul Monetar International ( FMI ) si-a revizuit recent, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017.Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, acum FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai putin decat estima in primavara.Amintim ca Guvernul a aprobat recent prima rectificare bugetara din acest an, care are la baza o crestere economica prognozata de 5,5%.Citeste si:Banca Mondiala avertizeaza: Pericolul se apropie. Romania trebuie sa se concentreze pe cresterea economica pe termen lungDe ce s-a redus cresterea economica a Romaniei si care sunt pericolele daca aceasta tendinta va continuaIsarescu: Cresterea economica va fi de 4% in acest an. Tarile care au apasat prea tare pe acceleratie au progresat mai putin