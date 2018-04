Pe 28 martie a fost publicata in Monitorul Oficial OUG 24/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro."Consider ca aderarea la moneda euro este cel mai important proiect dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. In consecinta, printr-o ordonanta de urgenta vom infiinta Comisia nationala de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro. Aceasta comisie va avea rolul de a pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul Unic de aderare la moneda euro, precum si actiunile necesare pentru pregatirea economica, dar si a societatii romanesti pentru acest pas important", declara premierul Viorica Dancila.Conducerea comisiei este formata din doi presedinti, prim-ministrul si presedintele Academiei Romane, si doi vicepresedinti - guvernatorul BNR si vicepremierul pe probleme economice.Citeste si:Orban i-a scris lui Dancila pe tema aderarii la Zona euro : Demersul pe care il faceti este unul pur propagandisticPremierul desemnat al Bavariei nu vrea Romania in zona euroIohannis: Este mai important sa aderam la zona euro decat la Schengen ...citeste mai departe despre " Prima sedinta a Comisiei pentru trecerea la moneda euro are loc azi " pe Ziare.com