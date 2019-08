Primari din Ardeal, nemultumiti de rectificarea bugetara: Suntem intr-un derapaj masiv, avem datorii

Primarul Aradului, Calin Bibart (PNL), a declarat, marti, ca nu este multumit de proiectul de rectificare bugetara, in conditiile in care orasul a pierdut, in ultimii doi ani, aproape 30 de milioane de euro ca urmare a masurilor luate de Guvern."Nu avem cum sa fim multumiti din moment ce pierdem in fiecare an ca urmare a masurilor Guvernului circa 15 milioane de euro pe an. Deci in doi ani de zile am pierdut 30 de milioane de euro si ni se intorc zero lei, zero barat. Aradul, alaturi de alte orase mari, suntem principali contributori la bugetul central. Nu suntem multumiti, deloc, nici anul trecut, nici anul acesta.Ei sunt intr-o situatie financiara proasta, in care acest Guvern a ajuns datorita incapacitatii sale de a manageria o tara. Sunt masuri luate pe picior, masuri fiscale schimbate de la o zi la alta si neseriozitate in abordarea discutiilor. Nu noi ne-am adus in situatia aceasta, ei ne-au adus. Au transferat catre autoritatile locale cheltuieli fara sursa bugetara", a afirmat Calin Bibart.Primarul Aradului a precizat ca la aceasta rectificare bugetara ar fi fost normal ca orasul sa primeasca macar banii pierduti in ultimii doi ani."Nu avem pretentia, desi ar fi normal la cat contribuie Aradul la bugetul central, dar cel putin pierderile bugetare luate ca urmare a masurilor fiscale luate de Guvern sa ne fie compensate. Sunt aproape 15 milioane de euro anul trecut si 15 milioane de euro anul acesta, acesti bani sa ni se dea inapoi. Si daca ne-au incarcat cu cheltuieli sociale, sa ne asigure si finantarea. La fel ca fiecare primarie, incercam sa ne tinem in frau cheltuielile, dar problema este ca ne afecteaza investitiile, capacitatea de a derula investitiile", a mai spus Calin Bibart.Si primarul Resitei, Ioan Popa (PNL), este nemultumit de proiectul de rectificare bugetara, avand in vedere ca orasul are datorii de patru milioane de lei la furnizori si va primi doar un milion si ceva de lei."Stiu ca primim un milion si ceva de lei la rectificare. Noi suntem intr-un derapaj masiv, avem undeva la vreo patru milioane de lei datorii la furnizori. Evident ca ne bucuram ca primim ceva, dar asta nu rezolva problema de distributie a impoz ...citeste mai departe despre " Primari din Ardeal, nemultumiti de rectificarea bugetara: Suntem intr-un derapaj masiv, avem datorii " pe Ziare.com