Primaria Capitalei a alocat, in sfarsit, banii pentru largirea soselei din Prelungirea Ghencea

Proiectul a fost adoptat in unanimitate, costul investitiei fiind de aproape 559 de milioane de lei.Obiectivele proiectului sunt:largire la patru benzi a arterei Prelungirea Ghencea, intre str. Brasov si Centura Bucuresti;realizarea unei piste de biciclete;realizare cale dubla de tramvai;amenajare trotuare;modernizarea sistemului de iluminat;modernizarea si extinderea retelei de apa si canal;construirea unui nod intermodal cu parcare supraetajata la capatul Bulevardului Prelungirea Ghencea, in zona nodului rutier de la Domnesti;largirea la patru benzi si pastrarea liniei de tramvai existente pe Bulevardul Ghencea pana la capatul liniei 41.Locuitorii din Prelungirea Ghencea au iesit de nenumarate ori in strada si au protestat, fiind nemultumiti de infrastructura din zona.La cea mai recenta manifestatie, oamenii s-au plans ca, desi proiectul de largire a Prelungirii Ghencea este inceput "pe hartie" de peste 12 ani, inca nu au fost demarate lucrarile in zona, in pofida promisiunilor facute de autoritati incepand cu anul 2013, inclusiv de primarul Gabriela Firea in campania electorala din 2016."Inca de anul trecut, primarul Capitalei a anuntat ca urmeaza realizarea unui nou Studiu de Fezabilitate si a unui nou Plan de Urbanism Zonal al sectorului 6 pentru proiectul supralargirii. Din pacate, astazi aceste demersuri nici macar nu au inceput iar Primaria capitalei nu a initiat nicio dezbatere publica asupra viitorului profil al strazii desi cetatenii au cerut de nenumarate ori acest lucru.Cat despre Pasajul Domnesti, recent, la un an de la semnarea contractului de executie abia au fost finalizate exproprierile si demolarile constructiilor afectate de proiect dar C.N.A.I.R. a anuntat ca lucrarile efective nu vor incepe anul acesta", spuneau organizatorii protestului, in luna iunie, la cea de-a zecea manifestatie organizata in ultimii cinci ani de Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea si Grupul civic Initiativa Domnesti.Lucrarile la Pasajul Domnesti, greu de crezut ca incep in acest anIn luna ianuarie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis ordinul de incepere a lucrarilor la Pasajul Domnesti."Durata contractului de executie lucrari este de 51 de luni, dintre care 3 luni proiectare, 24 luni executie si 24 de luni perioada de garantie a lucra