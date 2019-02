Primarul Iasiului spune ca bugetul pe 2019 va arunca tara in saracie: Parlamentarii din Moldova sa nu voteze acest buget

"Practic, in urma lui (bugetul pentru anul 2019-n.r) va lasa o tara si mai saraca decat in cea in care ne aflam, cu o populatie in continuare saracita si fara perspectiva de dezvoltare. Un buget care nu este orientat spre dezvoltare nu poate decat sa arunce tara in saracie. Aici este caracteristica principala a acestui buget, cu atat mai mult cu cat regiunea de Nord-Est ramane in continuare vaduvita de investitiile de care ar avea nevoie de foarte multa vreme si sunt din ce in ce mai necesare in momentul in care ne aflam", a declarat primarul Iasiului, Mihai Chirica.El a facut apel la toti parlamentarii de Iasi si la toti parlamentarii din Moldova sa nu voteze acest buget daca el nu va acoperi necesarul de sume de bani pentru constructia Autostrazii Unirii, pentru continuarea proiectelor de infrastructura in jurul oraselor, centuri si alte proiecte esentiale in domeniul Educatiei si a Sanatatii.Edilul iesean a subliniat ca "proiectul de buget trebuie sa impuna dirijarea fondurilor necesare guvernului Romaniei pentru proiecte esentiale de tara si sa stopeze o risipa elementara de dirijare a fondurilor doar din punct de vedere electoral, care nu vor avea cu siguranta nicio finalitate".Chirica nu a precizat cat va pierde Iasiul prin actualul proiect de buget, insa, totodata, a data asigurari ca nu va creste taxele si impozitele."Nu voi incerca cresterea de taxe si impozite, pentru ca nu e nevoie sa descarcam prostia actului guvernamental pe umerii iesenilor. Am gresit o data in 2016. E suficient. Se pare ca greseala asta ne costa foarte mult, dar va trebui sa luam masurile necesare pentru ca sa ne redresam, sa continuam programul de implementare a fondurilor europene si sa asteptam vremuri mai bune.Toate directiile de dezvoltare vor fi afectate pentru ca vom fi obligati sa raspundem la toate provocarile sfarsitului de an si inceputului de an care s-a terminat catastrofal si a inceput cu un dezastru. S-au dat tot felul de ordonante de cresteri salariale negandite si nefundamentate pe evolutia economica reala a Romaniei.S-a laudat cu crestere economica mai mare decat a Germaniei si a Frantei, ceea ce este mai mult decat o prostie crasa si multe alte lucruri care nu reflecta realitatea, dar reflecta subdezvoltarea in ...citeste mai departe despre " Primarul Iasiului spune ca bugetul pe 2019 va arunca tara in saracie: Parlamentarii din Moldova sa nu voteze acest buget " pe Ziare.com