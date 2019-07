Prime de perfomanta de pana la 11.000 lei pe luna pentru directorul Nuclearelectrica

Actionarii Nuclearelectrica SA - dintre care cel mai mare este Ministerul Energiei (cu 82,4% din participatie) - au aprobat in sedinta de pe 29 iulie ca la salariul directorului general al institutiei sa se adauge si o "componenta variabila".In consecinta, daca actionarii vor decide ca directorul general a administrat eficient si - pe langa atingerea obiectivelor curente - a pus si bazele indeplinirii celor din anii urmatori, acesta va incasa, cu titlu de "componenta variabila", prime de performanta a caror valoare va ajunge la 2.307 euro/luna (adica 10.889 lei, la cursul zilei).Potrivit deciziei actionarilor, directorul Nuclearelectrica va incasa 80% din aceasta "componenta variabila" a indemnizatiei sale, daca va atinge obiectivele societatii pentru anul in curs. In plus, Ghita va incasa si restul de 20% din valoarea indemnizatiei, daca va crea premisele pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare a Nuclearelectrica pe termen mediu si lung.Mai multe detalii legate de conditiile in care i se vor acorda primele de performante lui Cosmin Ghita puteti afla citind integral decizia membrilor actionarilor:La acest moment, potrivit declaratiei de avere depuse in prima parte a acestui an, Cosmin Ghita a incasat, lunar, de la Nuclearelectrica, o indemnizatie bruta de 39.085 lei. Ca membru al unei comisii, a mai primit o indemnizatie bruta de 5.512 lei.In plus, Cosmin Ghita si-a trecut in declatia de avere si un venit de 1.735 euro lunar brut (circa 8.206 lei, la cursul zilei - n.red.) pe care l-a incasat ca membru ne-executiv in consiliul de administratie (CA) al Amronco. Aceasta este o societate independenta de productie de petrol si gaze fondata in Texas si care activeaza in Romania.Printre actionarii Amronco se numara si Mercuria, o societate care comercializeaza energie electrica (segment de piata pe care activeaza si Nuclearelectrica) . In context, mai multi experti s-au intrebat daca nu cumva Cosmin Ghita este in conflict de interese, de vreme ce e, concomintent, director la Nuclearelectrica si membru in CA-ul unei societati din care face parte Mercuria.Luand insa in calcul ca Mercuria nu este prezenta pe piata romaneasca, autoritatile romane - inclusiv Agentia Nationala de Integritare (ANI) - au decis ca Ghita nu se afla in conflict de interese.Nuclearelectrica SA nu a transmis si m ...citeste mai departe despre " Prime de perfomanta de pana la 11.000 lei pe luna pentru directorul Nuclearelectrica " pe Ziare.com