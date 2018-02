Primul pas catre construirea unui gazoduct ce tranziteaza Romania

Astfel, oficialii operatorului national de gaze al tarii noastre, Transgaz , si cei ai companiei omoloage din Slovacia, Eustream, au semnat de curand un memorandum de intelegere privind dezvoltarea coridorului de transport al resursei naturale Eastring.Astfel, potrivit unui comunicat remis la inceputul saptamanii Bursei de Valori Bucuresti, printre alte prevederi, partile isi exprima si acordul pentru cooperarea impreuna cu ceilalti operatori de sisteme de transport din Cehia, Ucraina, Ungaria si Bulgaria in vederea investigarii posibilitatilor de dezvoltare a Eastring pe teritoriile Romaniei si Slovaciei."Cu aceasta ocazie, in calitate de director general al SNTGN Transgaz SA, domnul Ion Sterian a subliniat perceptia pozitiva si aprecierea de care se bucura partenerii slovaci in Romania si a exprimat increderea ca deschiderea manifestata de Eustream a.s. pentru dezvoltarea relatiei de colaborare cu SNTGN Transgaz SA va aduce rezultate favorabile pentru aprofundarea si intensificarea conlucrarii in plan regional, prin crearea si armonizarea conditiilor de dezvoltare si integrare a retelelor de transport in domeniul gazelor naturale si, in general, al energiei.In viziunea domnului Ion Sterian, apropierea dintre Transgaz si Eustream va facilita schimburi de experienta tehnologica in domenii precum proiectarea si cercetarea, operarea si dezvoltarea sistemelor de transport, dispecerizarea gazelor naturale, mentenanta conductelor, implementarea si modernizarea SCADA, transpunerea legislatiei si a reglementarilor UE din domeniul energetic", se mai arata in comunicat.Slovacii au evidentiat, la randul lor, "scopul comun al cresterii sigurantei in aprovizionare la nivel european si nevoia de consolidare a progreselor obtinute pana in prezent de operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia si Romania".Amintim ca semnarea acestui memorandum vine in contextul in care maghiarii vizeaza gazul nostru.Citeste analiza exhaustiva pe aceasta tema realizata de Petrisor Peiu pentru Ziare.comUngaria si Bulgaria au semnat deja memorandumuri pentru EastringIn toamna anului trecut, ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, si ministrul slovac al Economiei, Peter Žiga, au parafat intelegerea pentru constructia Eustream.Bulgaria a fost mai precoce, caci a incheiat un memorand ...citeste mai departe despre " Primul pas catre construirea unui gazoduct ce tranziteaza Romania " pe Ziare.com