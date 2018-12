Principalele modificari economice si fiscale din Ordonanta Teodorovici. Ar putea urma si altele, chiar inainte de Revelion

Ne asteptam ca in perioada urmatoare sa mai avem modificari fiscale, ce vin desigur chiar inainte de Revelion.Actul normativ publicat sambata este unul foarte vast si aduce multiple proiecte in domeniul economic, dar si multe modificari in domeniul fiscal. Vom parcurge punctual modificarile din domeniul economic si vom analiza mai atent modicarile fiscale.In domeniul economic, sunt propuse masuri de dezvoltare a unor sectoare de activitate. Sa le urmarim:1) Se infiinteaza Fondul de Dezvoltare si Investitii, fara personalitate juridica, gestionat de comisia nationala de strategie si prognoza. Fondul este in limita a 10 miliarde de euro, finantat prin imprumuturile date de Trezoreria statului, cand aceasta are excedent.Fondul finanteaza proiecte de investitii ale unitatilor administrativ teritoriale, in domeniile sanatate, educatie, apa-canalizare, retele de energie electrica si gaze, transporturi, salubrizare.2) Se infiinteaza Programul de finantare pentru "Programul statiuni balneare". Acesta este finantat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Programul reprezinta un program de ajutor de stat pentru proiecte din statiuni balneare.Prin schema de minimis, se acorda un ajutor de stat in procent de 50% din valoarea investitiei, iar finantarea din buget este de pana la 200.000 euro.3) Se aproba programul "growth-investim in copii, investim in viitor", pentru constructia sau amenajarea unor gradinite cu profil sportiv. Programul asigura finantarea cu pana la 500.000 euro pentru un obiectiv si se acorda dupa ce investitia este finalizata.Se acorda de asemenea o garantie de stat de 50% din valoarea creditelor folosite de investitor (daca acesta se finanteaza bancar).4) In anul 2019, punctul de pensie se mantine la valoarea de 1.100 lei, pana la data de 31 august 2019, iar incepand cu data de 01 septembrie 2019 se majoreaza la valoarea de 1.265 lei.In anul 2019, pensia sociala se mentine la valoarea de 640 lei pana la data de 31 august 2018, iar incepand cu data de 01 septembrie 2019 se majoreaza la suma de 704 lei.5) Pentru salariatii din sistemul public, orele lucrate peste programul de lucru se vor compensa doar cu timp liber. Aceste persoane vor beneficia de vouchere de va ...citeste mai departe despre " Principalele modificari economice si fiscale din Ordonanta Teodorovici. Ar putea urma si altele, chiar inainte de Revelion " pe Ziare.com